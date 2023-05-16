Відрубав руку по зап'ястя та хотів розчленувати: поляк жорстоко вбив українку в Таїланді

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24-річна Альона Савченко зареєструвалася в кондомініумі Key Sathon-Charoenraj у бангкокському районі Банг Кхо Лаєм з 25-річним Яном Єжи Лагода-Філіпповим, 29 квітня.

На кадрах з камер спостереження всередині будівлі видно, як пара посміхається і розмовляє, коли вони разом йшли коридором у п'ятницю.

На окремому кадрі камери відеоспостереження, знятому вдень у понеділок, видно як Лагода-Філіппов чекає на ліфт з валізою, але жодних ознак Савченко поруч з ним не було.

Пізніше того ж дня з керівником будинку та охоронцем зв'язався водій таксі, який вказав, що його найняв Лагода-Філіппов.

Водій повідомив, що громадянин Польщі попросив його відвезти до будь-якого казино. Але, перебуваючи в машині, 25-річний чоловік скористався функцією Google Translate на своєму телефоні, щоб попросити таксиста допомогти йому розрубати тіло дівчини в обмін на 44 долари.

Водій висадив свого пасажира в готелі в районі Саторн і зателефонував керівництву кондомініуму, щоб повідомити про тривожну поведінку Лагоди-Філіппова. Він додав, що чоловік виглядав п'яним.

Потім співробітники багатоквартирного будинку проникли у квартиру пари на 32-му поверсі та виявили на ліжку бездиханне закривавлене тіло Савченко.

Повідомляється, що українка отримала множинні ножові поранення, у тому числі одне від шиї до лівого плеча, яке мало не обезголовило її.

Обличчя Савченка було закривавлене, а ліва рука відрубана по зап'ястя.

Викликана на місце поліція виявила поруч із тілом жертви закривавлену двометрову пилку.

Слідчі заявили, що, на їхню думку, 24-річна модель була мертва приблизно за 24 години до її виявлення. Проведеться розтин, щоб встановити точну причину смерті.

Підполковник поліції Понгпун Фонхарн повідомив, що Лагода-Філіппов намагався втекти з Таїланду, коли його затримали у провінції Са Кео на кордоні з Камбоджею. Фонхарн описав підозрюваного як «дуже спокійного» під час арешту.

«Він як завжди випив каву у своїй камері і почав тренуватися, начебто це було його звичайним ранковим розпорядком. Він нічого не сказав», - сказав він.

Представники поліції заявили, що посольство Польщі в Бангкоку повідомлено про арешт Лагоди-Філіппова.