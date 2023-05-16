Отрубил руку по запястье и хотел расчленить: поляк жестоко убил украинку в Таиланде

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Польского бизнесмена арестовали в Таиланде после того, как он пытался расчленить девушку из Украины с помощью Google Translate. Об этом УНН пишет ссылаясь на The Sun.

Детали

24-летняя Алена Савченко зарегистрировалась в кондоминиуме Key Sathon-Charoenraj в бангкокском районе Банг Кхо Лаем с 25-летним Яном Ежи Лагода-Филипповым, 29 апреля.

На кадрах с камер наблюдения внутри здания видно, как пара улыбается и разговаривает, когда они вместе шли по коридору в пятницу.

На отдельном кадре камеры видеонаблюдения, снятом днем в понедельник, видно как Лагода-Филиппов ждет лифт с чемоданом, но никаких признаков Савченко рядом с ним не было.

Позже в тот же день с руководителем дома и охранником связался водитель такси, который указал, что его нанял Лагода-Филиппов.

Водитель сообщил, что гражданин Польши попросил его отвезти в какое-либо казино. Но, находясь в машине, 25-летний мужчина воспользовался функцией Google Translate на своем телефоне, чтобы попросить таксиста помочь ему разрубить тело девушки в обмен на 44 доллара.

Водитель высадил своего пассажира в отеле в районе Саторн и позвонил руководству кондоминиума, чтобы сообщить о тревожном поведении Лагоды-Филиппова. Он добавил, что мужчина выглядел пьяным.

Затем сотрудники многоквартирного дома проникли в квартиру пары на 32-м этаже и обнаружили на кровати бездыханное окровавленное тело Савченко.

Сообщается, что украинка получила множественные ножевые ранения, в том числе одно от шеи до левого плеча, которое чуть не обезглавило ее.

Лицо Савченко было окровавлено, а левая рука отрублена по запястье.

Вызванная на место полиция обнаружила рядом с телом жертвы окровавленную двухметровую пилу.

Следователи заявили, что, по их мнению, 24-летняя модель была мертва примерно за 24 часа до ее обнаружения. Будет проведено вскрытие, чтобы установить точную причину смерти.

Подполковник полиции Понгпун Фонхарн сообщил, что Лагода-Филиппов пытался бежать из Таиланда, когда его задержали в провинции Са Кео на границе с Камбоджей. Фонхарн описал подозреваемого как «очень спокойного» во время ареста.

«Он как обычно выпил кофе в своей камере и начал тренироваться, как будто это было его обычным утренним распорядком. Он ничего не сказал», — сказал он.

Представители полиции заявили, что посольство Польши в Бангкоке уведомлено об аресте Лагоды-Филиппова.

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