18-летнюю украинку, пропавшую в Италии, нашли повешенной

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
17:10 • 2026 просмотра
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
Эксклюзив
16:34 • 8413 просмотра
70% дел НАБУ против нардепов никак не связаны с коррупцией - нардеп и член ВСК Бужанский
Эксклюзив
15:56 • 29165 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
13:22 • 59750 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
12:25 • 44813 просмотра
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Эксклюзив
8 июля, 11:24 • 47592 просмотра
Четыре месяца без маркетинга на фармрынке: нардеп Дмитриева объяснила, почему до сих пор не согласованы новые правила
8 июля, 10:13 • 53564 просмотра
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для Patriot - Axios
8 июля, 10:12 • 54525 просмотра
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
8 июля, 09:37 • 44834 просмотра
9 июля в Украине будет едва ли не самая жаркая погода в Европе - синоптик
Эксклюзив
8 июля, 09:02 • 42354 просмотра
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
2.2м/с
54%
743мм
Популярные новости
Непогода затронула восемь областей Украины: что происходит в пострадавших регионах8 июля, 09:39 • 17638 просмотра
В РФ затяжная засуха, урожайность и весь аграрный сезон провалены - СВР8 июля, 09:41 • 45476 просмотра
Не указал в декларации недвижимость в москве: НАБУ провело обыски у нардепа Каптелова8 июля, 11:00 • 23157 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко14:33 • 44061 просмотра
Продолжаются ожесточенные бои за Каменское - спикер Сил обороны Юга15:24 • 4556 просмотра
публикации
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
15:56 • 29165 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко14:33 • 44621 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
13:22 • 59750 просмотра
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 192680 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 178622 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Эммануэль Макрон
Карл III
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 154713 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 342233 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 178695 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 293129 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 313257 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Хранитель
Вашингтон Пост
Signal

18-летнюю украинку, пропавшую в Италии, нашли повешенной

Киев • УНН

 • 2866 просмотра

18-летнюю украинскую студентку Марию Бугаеву нашли мертвой в Апулии, Италия, недалеко от туристического комплекса, где она проходила стажировку. Девушка пропала 4 июля, а ее тело обнаружили повешенным.

18-летнюю украинку, пропавшую в Италии, нашли повешенной

На юге Италии, в Апулии, обнаружили мертвой 18-летнюю украинскую студентку Марию Бугаеву, которая исчезла несколько дней назад. Ее тело нашли неподалеку от туристического комплекса, где девушка проходила стажировку. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, передает УНН со ссылкой на Ansa.

В Апулии, Италия, обнаружили тело 18-летней украинской студентки Марии Бугаевой, которая пропала без вести в прошлую пятницу днем. Ее нашли повешенной примерно в километре от туристической деревни, где она работала 

- говорится в сообщении.

Издание отмечает, что девушка находилась в Апулии в рамках европейского проекта с Братиславским университетом, где проходила стажировку в туристическом комплексе Meditur, расположенном в курортном районе Specchiolla, входящем в муниципалитет Каровиньо (провинция Бриндизи). 

По информации итальянских СМИ, 18-летнюю Марию в последний раз видели 4 июля — камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она покидала отель и направлялась в сторону природного заповедника Торре Гуачето. Уже 5 июля ее исчезновение официально зарегистрировала администрация туристического комплекса, где девушка проходила стажировку.

В номере Марии нашли паспорт, телефон и записку с несколькими номерами. Также известно, что перед исчезновением она отправила деньги брату. По сообщениям местных медиа, накануне девушка узнала, что ее стажировку не будут продлевать.

Отрубил руку по запястье и хотел расчленить: поляк жестоко убил украинку в Таиланде16.05.23, 20:22 • 18548511 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧПНаши за границей
Братислава
Италия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9