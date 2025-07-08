18-летнюю украинку, пропавшую в Италии, нашли повешенной

На юге Италии, в Апулии, обнаружили мертвой 18-летнюю украинскую студентку Марию Бугаеву, которая исчезла несколько дней назад. Ее тело нашли неподалеку от туристического комплекса, где девушка проходила стажировку. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, передает УНН со ссылкой на Ansa.

В Апулии, Италия, обнаружили тело 18-летней украинской студентки Марии Бугаевой, которая пропала без вести в прошлую пятницу днем. Ее нашли повешенной примерно в километре от туристической деревни, где она работала - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что девушка находилась в Апулии в рамках европейского проекта с Братиславским университетом, где проходила стажировку в туристическом комплексе Meditur, расположенном в курортном районе Specchiolla, входящем в муниципалитет Каровиньо (провинция Бриндизи).

По информации итальянских СМИ, 18-летнюю Марию в последний раз видели 4 июля — камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она покидала отель и направлялась в сторону природного заповедника Торре Гуачето. Уже 5 июля ее исчезновение официально зарегистрировала администрация туристического комплекса, где девушка проходила стажировку.

В номере Марии нашли паспорт, телефон и записку с несколькими номерами. Также известно, что перед исчезновением она отправила деньги брату. По сообщениям местных медиа, накануне девушка узнала, что ее стажировку не будут продлевать.

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