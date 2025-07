Убийство на суперъяхте: на роскошном судне на Багамах нашли мертвой 20-летнюю стюардессу

На роскошной яхте, пришвартованной у элитного курорта Харбор-Айленд на Багамах, найдена мертвой 20-летняя Пейдж Белл. Девушка работала на судне Far From It, стоимость отдыха на которой достигает 120 тысяч фунтов в неделю. Об этом пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

20-летняя Пейдж Белл из Йоханнесбурга, Южная Африка, была найдена мертвой на борту роскошной моторной лодки Far From It, когда судно стояло у причала в Харбор-Айленд на прошлой неделе - подтвердила полиция.

Королевская полиция Багамских островов также сообщила, что 39-летнему гражданину Мексики предъявлено обвинение в убийстве, и ожидается, что он сегодня предстанет перед судом.

Полицию уведомили об исчезновении девушки 3 июля после 13:00. Тело Пейдж нашли в машинном отделении яхты с очевидными травмами. Ее обнаружили рядом с мужчиной, которого считают подозреваемым в ее убийстве. Он имел тяжелые травмы руки в результате того, что полиция описала как "вероятную попытку самоубийства".

Мужчину задержали, предупредили и доставили в ближайшую клинику для лечения - говорится в заявлении полиции.

Пейдж, чья семья живет в Дурбане, должно было исполниться 21 год 14 июля, и по случаю ее юбилея было запланировано грандиозное празднование. Обстоятельства ее смерти до сих пор расследуются.

Дополнение

Far From It – это чартерная яхта, построенная в 2008 году, состоящая из пяти люксов. Зажиточным клиентам предлагают отдых на ней за 100 – 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Согласно информации на веб-сайте, яхта имеет девять постоянных сотрудников.

