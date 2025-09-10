$41.120.13
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької

Київ • УНН

 818 перегляди

Дональд Трамп закликав до смертної кари для Декарлоса Брауна-молодшого, обвинуваченого у вбивстві 23-річної українки Ірини Заруцької. Напад стався 22 серпня на легкорейковому транспорті в Шарлотті.

Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької

Президент США Дональд Трамп заявив, що "тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, повинна бути піддана швидкому судовому розгляду і засуджена лише до смертної кари". Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.

Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана швидкому (без сумніву) судовому розгляду і засуджена лише до смертної кари. Іншого варіанту бути не може 

- написав Трамп.

Доповнення

Ірина Заруцька, 23-річна українська біженка, була поранена ножем під час поїздки на легкорейковому транспорті у серпні. Відеозапис подій перед нападом було оприлюднено в п’ятницю.

Декарлос Браун-молодший, 34 роки, був заарештований та звинувачений у вбивстві першого ступеня у справі Заруцької. Його доставили до лікарні через поранення руки, а потім перевели до окружної в’язниці округу Мекленбург.

Напад стався на лінії Lynx Blue Line поблизу району Camden Road у південній частині Шарлотти, приблизно о 22:00 за місцевим часом 22 серпня.

На відео видно, як підозрюваний неспокійно поводиться та корчить обличчя, сидячи позаду Заруцької. Через кілька хвилин він встає над нею й нібито б’є її ножем у шию ззаду.

Департамент поліції міста Шарлотт-Мекленбург повідомив, що дівчина загинула на місці

Публікація відео викликала нову хвилю занепокоєння щодо безпеки на громадському транспорті Шарлотти.

Трамп засудив убивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка втекла від війни у Сполучені Штати.

Трамп записав відеозвернення, присвячене вбивству 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У ньому він розкритикував політику демократів, яку назвав причиною зростання рівня злочинності.

ФБР розслідує вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької у Шарлотті. Директор ФБР Кеш Патель повідомив про розслідування жорстокої смерті від ножових поранень.

Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення Декарлосу Брауну, обвинуваченому у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Прокурори вимагатимуть смертної кари.

Павло Башинський

Кримінал та НПНовини СвітуНаші за кордоном
Міністерство юстиції США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна