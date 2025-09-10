Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Київ • УНН
Дональд Трамп закликав до смертної кари для Декарлоса Брауна-молодшого, обвинуваченого у вбивстві 23-річної українки Ірини Заруцької. Напад стався 22 серпня на легкорейковому транспорті в Шарлотті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що "тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, повинна бути піддана швидкому судовому розгляду і засуджена лише до смертної кари". Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.
Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана швидкому (без сумніву) судовому розгляду і засуджена лише до смертної кари. Іншого варіанту бути не може
Доповнення
Ірина Заруцька, 23-річна українська біженка, була поранена ножем під час поїздки на легкорейковому транспорті у серпні. Відеозапис подій перед нападом було оприлюднено в п’ятницю.
Декарлос Браун-молодший, 34 роки, був заарештований та звинувачений у вбивстві першого ступеня у справі Заруцької. Його доставили до лікарні через поранення руки, а потім перевели до окружної в’язниці округу Мекленбург.
Напад стався на лінії Lynx Blue Line поблизу району Camden Road у південній частині Шарлотти, приблизно о 22:00 за місцевим часом 22 серпня.
На відео видно, як підозрюваний неспокійно поводиться та корчить обличчя, сидячи позаду Заруцької. Через кілька хвилин він встає над нею й нібито б’є її ножем у шию ззаду.
Департамент поліції міста Шарлотт-Мекленбург повідомив, що дівчина загинула на місці
Публікація відео викликала нову хвилю занепокоєння щодо безпеки на громадському транспорті Шарлотти.
Трамп засудив убивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка втекла від війни у Сполучені Штати.
Трамп записав відеозвернення, присвячене вбивству 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У ньому він розкритикував політику демократів, яку назвав причиною зростання рівня злочинності.
ФБР розслідує вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької у Шарлотті. Директор ФБР Кеш Патель повідомив про розслідування жорстокої смерті від ножових поранень.
Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення Декарлосу Брауну, обвинуваченому у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Прокурори вимагатимуть смертної кари.