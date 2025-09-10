Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что "животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, должно быть подвергнуто быстрому судебному разбирательству и приговорено только к смертной казни". Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.

Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть подвергнуто быстрому (без сомнения) судебному разбирательству и приговорено только к смертной казни. Другого варианта быть не может