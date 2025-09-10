$41.120.13
48.290.09
ukenru
13:15 • 1370 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 7346 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 12972 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 35503 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 54329 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 47066 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 29858 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 34401 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 23442 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 49493 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
47%
756мм
Популярные новости
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 30428 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 36638 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo10 сентября, 07:17 • 33062 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 25009 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10:25 • 19332 просмотра
публикации
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 35504 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 25207 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 54330 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 47067 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 103796 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Дональд Трамп
Александр Бильчук
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 70325 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 64664 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 61175 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 129725 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 84395 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
ТикТок
Ми-8
Facebook

Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

Дональд Трамп призвал к смертной казни для Декарлоса Брауна-младшего, обвиняемого в убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой. Нападение произошло 22 августа на легкорельсовом транспорте в Шарлотте.

Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что "животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, должно быть подвергнуто быстрому судебному разбирательству и приговорено только к смертной казни". Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.

Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть подвергнуто быстрому (без сомнения) судебному разбирательству и приговорено только к смертной казни. Другого варианта быть не может 

- написал Трамп.

Дополнение

Ирина Заруцкая, 23-летняя украинская беженка, была ранена ножом во время поездки на легкорельсовом транспорте в августе. Видеозапись событий перед нападением была обнародована в пятницу.

Декарлос Браун-младший, 34 года, был арестован и обвинен в убийстве первой степени по делу Заруцкой. Его доставили в больницу из-за ранения руки, а затем перевели в окружную тюрьму округа Мекленбург.

Нападение произошло на линии Lynx Blue Line вблизи района Camden Road в южной части Шарлотты, примерно в 22:00 по местному времени 22 августа.

На видео видно, как подозреваемый беспокойно ведет себя и корчит лицо, сидя позади Заруцкой. Через несколько минут он встает над ней и якобы бьет ее ножом в шею сзади.

Департамент полиции города Шарлотт-Мекленбург сообщил, что девушка погибла на месте

Публикация видео вызвала новую волну беспокойства относительно безопасности на общественном транспорте Шарлотты.

Трамп осудил убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которая бежала от войны в Соединенные Штаты.

Трамп записал видеообращение, посвященное убийству 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. В нем он раскритиковал политику демократов, которую назвал причиной роста уровня преступности.

ФБР расследует убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой в Шарлотте. Директор ФБР Кэш Патель сообщил о расследовании жестокой смерти от ножевых ранений.

Департамент юстиции США выдвинул федеральные обвинения Декарлосу Брауну, обвиняемому в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Прокуроры будут требовать смертной казни.

Павел Башинский

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина