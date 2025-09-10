Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки

У вівторок, 9 вересня департамент юстиції США офіційно висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна, який вбив українську біженку Ірину Заруцьку у потязі в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Зазначається, що прокурори вимагатимуть у суду застосувати найвищий ступінь покарання - смертну кару.

Якщо 34-річного Декарлоса Брауна буде визнано винним у скоєнні дії, яка спричинила смерть у громадському транспорті, йому може загрожувати смертна кара за ножове поранення 23-річної Ірини Заруцької під час неспровокованого нападу в вагоні легкорейкового транспорту минулого місяця