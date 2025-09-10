$41.250.03
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 22353 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 27100 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 18278 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 45739 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 74833 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 61204 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 37127 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30664 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29759 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Публікації
Ексклюзиви
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення Декарлосу Брауну, обвинуваченому у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Прокурори вимагатимуть смертної кари.

Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки

У вівторок, 9 вересня департамент юстиції США офіційно висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна, який вбив українську біженку Ірину Заруцьку у потязі в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Зазначається, що прокурори вимагатимуть у суду застосувати найвищий ступінь покарання - смертну кару.

Якщо 34-річного Декарлоса Брауна буде визнано винним у скоєнні дії, яка спричинила смерть у громадському транспорті, йому може загрожувати смертна кара за ножове поранення 23-річної Ірини Заруцької під час неспровокованого нападу в вагоні легкорейкового транспорту минулого місяця 

- пише CNN.

При цьому уточнюється, що Брауну також пред'явлено звинувачення з боку влади штату Північна Кароліна – у вбивстві першого ступеня. Під час злочину він застосував кишеньковий розкладний ніж, який був знайдений біля залізничної платформи, йдеться в судових свідченнях.

Натомість адвокати, імовірно, намагатимуться довести, що у 34-річного безпритульного, який вже має чималу кримінальну історію, стався напад психологічного захворювання.

Нагадаємо

У серпні цього року 23-річна українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

Дональд Трамп засудив це вбивство та поклав відповідальність за цей злочин на Демократичну партію та використав трагедію для політичної агітації.  

"Ми повинні бути жорстокими, як і вони" - Трамп про вбивство українки Заруцької10.09.25, 01:12 • 1600 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НПНовини Світу
Міністерство юстиції США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки