Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
Київ • УНН
Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення Декарлосу Брауну, обвинуваченому у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Прокурори вимагатимуть смертної кари.
У вівторок, 9 вересня департамент юстиції США офіційно висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна, який вбив українську біженку Ірину Заруцьку у потязі в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Зазначається, що прокурори вимагатимуть у суду застосувати найвищий ступінь покарання - смертну кару.
Якщо 34-річного Декарлоса Брауна буде визнано винним у скоєнні дії, яка спричинила смерть у громадському транспорті, йому може загрожувати смертна кара за ножове поранення 23-річної Ірини Заруцької під час неспровокованого нападу в вагоні легкорейкового транспорту минулого місяця
При цьому уточнюється, що Брауну також пред'явлено звинувачення з боку влади штату Північна Кароліна – у вбивстві першого ступеня. Під час злочину він застосував кишеньковий розкладний ніж, який був знайдений біля залізничної платформи, йдеться в судових свідченнях.
Натомість адвокати, імовірно, намагатимуться довести, що у 34-річного безпритульного, який вже має чималу кримінальну історію, стався напад психологічного захворювання.
Нагадаємо
У серпні цього року 23-річна українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.
Дональд Трамп засудив це вбивство та поклав відповідальність за цей злочин на Демократичну партію та використав трагедію для політичної агітації.
