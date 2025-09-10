Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки

Во вторник, 9 сентября, департамент юстиции США официально выдвинул федеральные обвинения против Декарлоса Брауна, который убил украинскую беженку Ирину Заруцкую в поезде в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что прокуроры будут требовать у суда применить высшую меру наказания - смертную казнь.

Если 34-летний Декарлос Браун будет признан виновным в совершении действия, повлекшего смерть в общественном транспорте, ему может грозить смертная казнь за ножевое ранение 23-летней Ирины Заруцкой во время неспровоцированного нападения в вагоне легкорельсового транспорта в прошлом месяце - пишет CNN.

При этом уточняется, что Брауну также предъявлено обвинение со стороны властей штата Северная Каролина – в убийстве первой степени. Во время преступления он применил карманный раскладной нож, который был найден возле железнодорожной платформы, говорится в судебных показаниях.

Вместо этого адвокаты, вероятно, будут пытаться доказать, что у 34-летнего бездомного, который уже имеет немалую криминальную историю, произошел приступ психологического заболевания.

Напомним

В августе этого года 23-летняя украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте. Полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Дональд Трамп осудил это убийство и возложил ответственность за это преступление на Демократическую партию и использовал трагедию для политической агитации.

