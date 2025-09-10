Илон Маск выделит 1 млн долларов на муралы с портретами убитой в США украинки Ирины Заруцкой

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что выделит 1 миллион долларов на создание больших настенных изображений убитой в США украинки Ирины Заруцкой. Создать муралы предложил гендиректор американской технологической компании Intercom Эоган Маккейб в соцсети Х, передает УНН.

Я предлагаю 500 тыс. долларов в виде грантов по 10 тыс. долларов на создание муралов с изображением Ирины Заруцкой в известных городах США - написал Маккейб.

На это сообщение ответил Илон Маск, написав: "Я внесу 1 млн долларов".

Напомним

Ирина Заруцкая, 23-летняя украинская беженка, была ранена ножом во время поездки на легкорельсовом транспорте в августе. Видеозапись событий перед нападением была обнародована в пятницу.

Декарлос Браун-младший, 34 года, был арестован и обвинен в убийстве первой степени по делу Заруцкой. Его доставили в больницу из-за ранения руки, а затем перевели в окружную тюрьму округа Мекленбург.

Нападение произошло на линии Lynx Blue Line вблизи района Camden Road в южной части Шарлотты, примерно в 22:00 по местному времени 22 августа.

На видео видно, как подозреваемый беспокойно ведет себя и корчит лицо, сидя позади Заруцкой. Через несколько минут он встает над ней и якобы бьет ее ножом в шею сзади.

Департамент полиции города Шарлотт-Мекленбург сообщил, что девушка погибла на месте

Публикация видео вызвала новую волну беспокойства относительно безопасности на общественном транспорте Шарлотты.

Трамп осудил убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которая бежала от войны в Соединенные Штаты.

Трамп записал видеообращение, посвященное убийству 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. В нем он раскритиковал политику демократов, которую назвал причиной роста уровня преступности.

ФБР расследует убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой в Шарлотте. Директор ФБР Кэш Патель сообщил о расследовании жестокой смерти от ножевых ранений.

Департамент юстиции США выдвинул федеральные обвинения Декарлосу Брауну, обвиняемому в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Прокуроры будут требовать смертной казни.

Трамп заявил, что "животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, должно быть подвергнуто быстрому судебному разбирательству и приговорено только к смертной казни".