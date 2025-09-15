$41.280.03
Илон Маск потратил миллиард на покупку акций Tesla: рынок сразу отреагировал взлетом - FT

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Илон Маск потратил около 1 миллиарда долларов на приобретение акций Tesla, что привело к росту ценных бумаг производителя электромобилей почти на 6%. Инвесторы положительно отреагировали на этот шаг, расценив его как веру Маска в будущее бизнеса.

Миллиардер Илон Маск вкладывает деньги в акции своей же компании Tesla и начал скупать их. Известно, что на прошлой неделе Маск потратил на покупку акций около 1 миллиарда долларов. Этот шаг сразу повлиял на рынок: ценные бумаги производителя электромобилей поднялись почти на 6%. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали 

Согласно информации, полученной Fanancial Times, Маск приобрел около 2,57 миллиона акций Tesla по цене от 371 до 396 долларов за штуку. Инвесторы сразу же отреагировали на это: если основатель и руководитель компании скупает собственные акции, значит, он верит в будущее бизнеса даже на фоне рыночных колебаний.

Соучредитель Oracle Эллисон обошел Маска в списке богатейших людей мира10.09.2025, 21:34 • 7389 просмотров

Именно поэтому акции Tesla уже прибавили более 12% только за прошедшую неделю, после того как совет директоров компании предложил Маску грандиозный пакет опционов – до 1 триллиона долларов, если он сможет выполнить чрезвычайно амбициозные цели: от продажи миллионов электромобилей до запуска роботов.

В то же время фигура Маска остается противоречивой. В недавнем интервью Папа Римский Франциск упомянул его как пример богатства, которое, по мнению понтифика, может подрывать ценность человеческой жизни, семьи и общества.

Илон Маск выделит 1 млн долларов на муралы с портретами убитой в США украинки Ирины Заруцкой10.09.2025, 19:16 • 11528 просмотров

Степан Гафтко

