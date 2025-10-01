Илон Маск решил создать свою альтернативу Википедии: xAI уже осуществляет разработку

Маск объявил об этой разработке в серии постов в сети Х, в которых он критически отзывается о Википедии. Передает УНН со ссылкой на страницу миллиардера, основателя компаний SpaceX, Tesla и Neuralink.

Подробности

Илон Маск объявил в социальной сети X о своих планах по разработке Grokpedia – альтернативы Википедии. Воплощением занимается компания по искусственному интеллекту xAI.

Конечной целью должно быть "понимание Вселенной".

Мы создаем Grokipedia @xAI. Это будет огромным улучшением по сравнению с Википедией. Честно говоря, это необходимый шаг к цели xAI – пониманию Вселенной. - отметил Маск.

Ранее миллиардер обвинял Википедию в политической предвзятости, утверждая, что платформа отражает левые взгляды.

Маск почти называл веб-сайт пропагандой, хотя, как известно, Википедия – это платформа для совместной работы пользователей.

Напомним

Из компаний Илона Маска – Tesla, xAI и X – за последний год ушли десятки топ-менеджеров. Причины – изнурительная работа, разногласия с политическими взглядами и решениями бизнесмена, а также выгорание персонала.

