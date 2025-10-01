Илон Маск решил создать свою альтернативу Википедии: xAI уже осуществляет разработку
Киев • УНН
Илон Маск анонсировал разработку Grokipedia компанией xAI, которая станет альтернативой Википедии. Миллиардер критикует Википедию за политическую предвзятость, заявляя, что новый проект поможет xAI "понимать Вселенную".
Маск объявил об этой разработке в серии постов в сети Х, в которых он критически отзывается о Википедии. Передает УНН со ссылкой на страницу миллиардера, основателя компаний SpaceX, Tesla и Neuralink.
Подробности
Илон Маск объявил в социальной сети X о своих планах по разработке Grokpedia – альтернативы Википедии. Воплощением занимается компания по искусственному интеллекту xAI.
Конечной целью должно быть "понимание Вселенной".
Мы создаем Grokipedia @xAI. Это будет огромным улучшением по сравнению с Википедией. Честно говоря, это необходимый шаг к цели xAI – пониманию Вселенной.
Ранее миллиардер обвинял Википедию в политической предвзятости, утверждая, что платформа отражает левые взгляды.
Маск почти называл веб-сайт пропагандой, хотя, как известно, Википедия – это платформа для совместной работы пользователей.
Напомним
Из компаний Илона Маска – Tesla, xAI и X – за последний год ушли десятки топ-менеджеров. Причины – изнурительная работа, разногласия с политическими взглядами и решениями бизнесмена, а также выгорание персонала.
Российский аналог "Википедии", который анонсировал путин, закрыли из-за отсутствия денег05.10.24, 13:54 • 20352 просмотра