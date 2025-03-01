Ілон Маск став батьком 14-ї дитини: у пари народився син Селдон Лікургус
Київ • УНН
У 53-річного Ілона Маска та 38-річної Шивон Зіліс народився третій спільний син - Селдон Лікургус. Це чотирнадцята дитина мільярдера, про що Зіліс повідомила в соціальній мережі X.
Мільярдер Ілон Маск знову став батьком. У 53-річного технологічного магната та його дружини Шивон Зіліс, топ-менеджера Neuralink, народилася ще одна спільна дитина. Про це повідомляє Page Six, пише УНН.
Деталі
Про народження 14-ї дитини Маска повідомила його обраниця Шивон Зіліс 28 лютого у мережі Х.
Ми обговорили це з Ілоном і в на день народження прекрасної Аркадії, вирішили, що буде краще просто безпосередньо розповісти про нашого чудового і неймовірного сина Селдона Лікургуса
"Справжній велетень, з міцним золотим серцем. Люблю його так сильно".
53-річний Маск прокоментував допис емодзі з серцем.
У пості також було розкрито ім'я його третьої дитини Маска і Зіліс, яке раніше було невідомим.
У червні 2024 року агентство Bloomberg повідомило, що на початку року у пари таємно народилася третя дитина .
Наступного дня Маск ексклюзивно підтвердив народження своєї 12-ї дитини Page Six, заявивши нам: "Що стосується "таємно народженої", то це... брехня. Усі наші друзі та сім'я знають. Відсутність пресрелізу, що було б дивно, не означає "таємницю".
Нагадаємо
15 лютого інфлюенсерка Ешлі Сент-Клер заявила, що народила Ілону Маску тринадцяту дитину.