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15 березня, 19:03 • 118568 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176811 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143868 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135859 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115720 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107127 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102637 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139030 перегляди

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Американська блогерка заявила, що народила Маску тринадцяту дитину

Американська блогерка заявила, що народила Маску тринадцяту дитину

Київ • УНН

 • 33500 перегляди

Інфлюенсерка Ешлі Сент-Клер заявила, що народила дитину від Ілона Маска п'ять місяців тому. Блогерка просить ЗМІ поважати приватність дитини та уникати настирливих репортажів.

Американська інфлюенсерка  Ешлі Сент-Клер заявила, що Ілон Маск є батьком її дитини, яка народилася п’ять місяців тому. Про це повідомляє People, пише УНН.

П'ять місяців тому я народила дитину. Ілон Маск - її батько. Раніше я не повідомляла про це, щоб захистити конфіденційність і безпеку нашої дитини, але останніми днями стало зрозуміло, що таблоїди мають намір це зробити, незалежно від шкоди, яку це завдасть,

- написала вона у соцмережах.

За словами Сент-Клер, вона планує дозволити дитині рости "в нормальному та безпечному середовищі".

"З цієї причини я прошу, щоб засоби масової інформації поважали конфіденційність нашої дитини та утримувалися від настирливих репортажів", - додала вона.

Для 53-річного Ілона Маска це вже 13-та дитина.

Сама ж авторка, яка є відвертою прихильницею консервативних ідеологій, найбільш відома своєю книжкою для дітей під назвою "Слони не птахи".

Шведська модель OnlyFans хоче народити від Ілона Маска в рамках колонізації Марсу 19.11.24, 12:45 • 108761 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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