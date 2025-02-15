Американська блогерка заявила, що народила Маску тринадцяту дитину
Київ • УНН
Інфлюенсерка Ешлі Сент-Клер заявила, що народила дитину від Ілона Маска п'ять місяців тому. Блогерка просить ЗМІ поважати приватність дитини та уникати настирливих репортажів.
Американська інфлюенсерка Ешлі Сент-Клер заявила, що Ілон Маск є батьком її дитини, яка народилася п’ять місяців тому. Про це повідомляє People, пише УНН.
П'ять місяців тому я народила дитину. Ілон Маск - її батько. Раніше я не повідомляла про це, щоб захистити конфіденційність і безпеку нашої дитини, але останніми днями стало зрозуміло, що таблоїди мають намір це зробити, незалежно від шкоди, яку це завдасть,
За словами Сент-Клер, вона планує дозволити дитині рости "в нормальному та безпечному середовищі".
"З цієї причини я прошу, щоб засоби масової інформації поважали конфіденційність нашої дитини та утримувалися від настирливих репортажів", - додала вона.
Для 53-річного Ілона Маска це вже 13-та дитина.
Сама ж авторка, яка є відвертою прихильницею консервативних ідеологій, найбільш відома своєю книжкою для дітей під назвою "Слони не птахи".
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