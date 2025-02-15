Американская блогерша заявила, что родила Маску тринадцатого ребенка
Киев • УНН
Инфлюенсерка Эшли Сент-Клер заявила, что родила ребенка от Илона Маска пять месяцев назад. Блогерша просит СМИ уважать приватность ребенка и избегать назойливых репортажей.
Американская инфлюенсерка Эшли Сент-Клер заявила, что Илон Маск является отцом ее ребенка, который родился пять месяцев назад. Об этом сообщает People, пишет УНН.
Пять месяцев назад я родила ребенка. Илон Маск - его отец. Раньше я не сообщала об этом, чтобы защитить конфиденциальность и безопасность нашего ребенка, но в последние дни стало понятно, что таблоиды намерены это сделать, независимо от вреда, который это нанесет,
По словам Сент-Клер, она планирует позволить ребенку расти "в нормальной и безопасной среде".
"По этой причине я прошу, чтобы средства массовой информации уважали конфиденциальность нашего ребенка и воздерживались от назойливых репортажей", - добавила она.
Для 53-летнего Илона Маска это уже 13-й ребенок.
Сама же автор, которая является откровенной сторонницей консервативных идеологий, наиболее известна своей книгой для детей под названием "Слоны не птицы".
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