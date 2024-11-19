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Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Киев  •  УНН

 • 15312 просмотра

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22-летняя шведская модель OnlyFans Эльза Тора публично заявила о желании родить ребенка от Илона Маска на Марсе. Она уже пыталась связаться с миллиардером через соцсеть X.

Шведская модель OnlyFans мечтает родить от Илона Маска ради колонизации Марса Шведская модель OnlyFans Эльза Тора заявила о своем желании родить на Марсе ребенка от Илона Маска.

Об этом она сказала во время эфира шоу Кайла и Джеки О.,сообщает Daily Mail, пишет УНН.

22-летняя артистка, проживающая в Великобритании, поделилась с ведущим Кайлом Сэндилендсом причинами своих необычных планов.

Я очень люблю фантастику, поэтому я бы никогда не отказалась от секса с инопланетянином, или с Илоном... Я думаю, что он очень классный, я думаю, что он очень забавный. Я люблю его, я много раз видела его в Твиттере

- сказала Тора.

Ведущий спросил, связывалась ли модель с Маском, чтобы он узнал о ее мечте, она ответила: «Я пометила его в посте Х и написала ему петицию».

Соведущая Джеки О Хендерсон поинтересовалась у будущей марсианской матери, почему именно Илон Маск должен стать отцом ее межпланетного ребенка, на что она ответила:  

Он космонавт, а также у него уже есть 12 детей, поэтому он опытный

Добавим 

Илон Маск прогнозирует, что к 2050 году на Марсе сможет проживать миллион человек. Глава SpaceX и Tesla планирует отправить небольшую группу астронавтов на Красную планету до конца десятилетия с помощью своего корабля Starship - самой большой ракеты, созданной на сегодня.

Маск надеется, что колония мужчин и женщин со временем сможет размножаться, увеличивая марсианское население. Однако ученые считают, что сложности, связанные с репродукцией на Марсе, делают это практически невозможным. К

Келли Вайнерсмит, биолог и писательница из Шарлотсвилля, штат Вирджиния, отмечает, что многие люди, которые планируют колонизацию Марса, не понимают сложностей процесса размножения. В своем интервью для Times Вайнерсмит, которая вместе с мужем написала книгу «Город на Марсе 2023», заявила: «Миллиардеры воспринимают это как инженерную проблему. Они считают, что стоит только построить достаточно большую ракету, и биология сама решит все вопросы - но это совсем не так».

Напомним 

Первая леди Бразилии Дженя Лула да Силва обругала миллиардера Илона Маска во время светского мероприятия G20 в субботу, на котором она говорила о необходимости регулирования социальных сетей для сдерживания дезинформации. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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