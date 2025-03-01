Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус
Киев • УНН
У 53-летнего Илона Маска и 38-летней Шивон Зилис родился третий общий сын - Селдон Ликургус. Это четырнадцатый ребенок миллиардера, о чем Зилис сообщила в социальной сети X.
Миллиардер Илон Маск снова стал отцом. У 53-летнего технологического магната и его жены Шивон Зилис, топ-менеджера Neuralink, родился еще один общий ребенок. Об этом сообщает Page Six, пишет УНН.
Детали
О рождении 14-го ребенка Маска сообщила его избранница Шивон Зилис 28 февраля в сети Х.
Мы обсудили это с Илоном и в на день рождения прекрасной Аркадии, решили, что будет лучше просто непосредственно рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликургусе
"Настоящий великан, с крепким золотым сердцем. Люблю его так сильно".
53-летний Маск прокомментировал сообщение эмодзи с сердцем.
В посте также было раскрыто имя его третьего ребенка Маска и Зилис, которое ранее было неизвестным.
В июне 2024 года агентство Bloomberg сообщило, что в начале года у пары тайно родился третий ребенок.
На следующий день Маск эксклюзивно подтвердил рождение своего 12-го ребенка Page Six, заявив нам: "Что касается "тайно рожденного", то это... ложь. Все наши друзья и семья знают. Отсутствие пресс-релиза, что было бы странно, не означает "тайну".
Напомним
15 февраля инфлюенсер Эшли Сент-Клер заявила, что родила Илону Маску тринадцатого ребенка.