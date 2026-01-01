Neuralink готується до масового виробництва мозкових імплантатів у 2026 році

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 24131 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 28718 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 27563 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 26679 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 117734 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 121148 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 44254 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 40613 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 35391 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28593 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
80%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трампа поінформували після оцінки ЦРУ, що Україна не атакувала резиденцію путіна всупереч заявам кремля - CNN1 січня, 09:00 • 7276 перегляди
Близько 40 людей загинули у пожежі на гірськолижному курорті Швейцарії - ЗМІVideo1 січня, 09:28 • 3720 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 25903 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 16431 перегляди
Без шампанського та коньяку: для українського вина та іншого алкоголю запрацювали нові правила15:37 • 4072 перегляди
Публікації
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради17:58 • 2932 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 25956 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 117724 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 70350 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 100551 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Хав'єр Мілей
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Франція
Японія
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 16502 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 28477 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 29722 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 70374 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 29443 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
YouTube
Золото

Neuralink готується до масового виробництва мозкових імплантатів у 2026 році

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Компанія Neuralink Ілона Маска планує розпочати масове виробництво нейроінтерфейсів та повністю автоматизовані хірургічні процедури у 2026 році. Імплантат, призначений для допомоги людям з травмами спинного мозку, вже використовується першим пацієнтом для керування цифровими пристроями.

Neuralink готується до масового виробництва мозкових імплантатів у 2026 році

Компанія Neuralink, що належить Ілону Маску і займається імплантацією нейроінтерфейсів, розпочне "масове виробництво" таких пристроїв і перейде до повністю автоматизованої хірургічної процедури у 2026 році. Про це заявив Маск у повідомленні на платформі соціальних мереж X, передає УНН.

Деталі

Імплантат призначений для допомоги людям із такими захворюваннями, як травми спинного мозку. Перший пацієнт використав його для гри у відеоігри, перегляду інтернету, публікації в соціальних мережах та управління курсором на ноутбуці.

Конкурент Neuralink від гендиректора Valve розробляє чіп, який більш тісно пов’яже мозок людини з ПК24.05.25, 15:28 • 4749 переглядiв

Компанія розпочала клінічні випробування свого нейроінтерфейсу у 2024 році після усунення проблем з безпекою, піднятих Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA), яке спочатку відхилило її заявку у 2022 році.

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку27.03.25, 12:19 • 151980 переглядiв

У вересні Neuralink повідомила, що 12 людей у ​​всьому світі з важким паралічем отримали її нейроінтерфейси та використовують їх для управління цифровими та фізичними інструментами за допомогою думки. Компанія також залучила 650 мільйонів доларів у червневому раунді фінансування.

Neuralink Ілона Маска досягла оцінки $9 млрд після залучення $600 млн інвестицій28.05.25, 21:39 • 3824 перегляди

Антоніна Туманова

Новини СвітуТехнології
Техніка
Соціальна мережа
Neuralink
Ілон Маск