Neuralink готується до масового виробництва мозкових імплантатів у 2026 році

Компанія Neuralink, що належить Ілону Маску і займається імплантацією нейроінтерфейсів, розпочне "масове виробництво" таких пристроїв і перейде до повністю автоматизованої хірургічної процедури у 2026 році. Про це заявив Маск у повідомленні на платформі соціальних мереж X, передає УНН.

Деталі

Імплантат призначений для допомоги людям із такими захворюваннями, як травми спинного мозку. Перший пацієнт використав його для гри у відеоігри, перегляду інтернету, публікації в соціальних мережах та управління курсором на ноутбуці.

Компанія розпочала клінічні випробування свого нейроінтерфейсу у 2024 році після усунення проблем з безпекою, піднятих Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA), яке спочатку відхилило її заявку у 2022 році.

У вересні Neuralink повідомила, що 12 людей у ​​всьому світі з важким паралічем отримали її нейроінтерфейси та використовують їх для управління цифровими та фізичними інструментами за допомогою думки. Компанія також залучила 650 мільйонів доларів у червневому раунді фінансування.

