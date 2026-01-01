Neuralink готується до масового виробництва мозкових імплантатів у 2026 році
Київ • УНН
Компанія Neuralink Ілона Маска планує розпочати масове виробництво нейроінтерфейсів та повністю автоматизовані хірургічні процедури у 2026 році. Імплантат, призначений для допомоги людям з травмами спинного мозку, вже використовується першим пацієнтом для керування цифровими пристроями.
Компанія Neuralink, що належить Ілону Маску і займається імплантацією нейроінтерфейсів, розпочне "масове виробництво" таких пристроїв і перейде до повністю автоматизованої хірургічної процедури у 2026 році. Про це заявив Маск у повідомленні на платформі соціальних мереж X, передає УНН.
Деталі
Імплантат призначений для допомоги людям із такими захворюваннями, як травми спинного мозку. Перший пацієнт використав його для гри у відеоігри, перегляду інтернету, публікації в соціальних мережах та управління курсором на ноутбуці.
Конкурент Neuralink від гендиректора Valve розробляє чіп, який більш тісно пов’яже мозок людини з ПК24.05.25, 15:28 • 4749 переглядiв
Компанія розпочала клінічні випробування свого нейроінтерфейсу у 2024 році після усунення проблем з безпекою, піднятих Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA), яке спочатку відхилило її заявку у 2022 році.
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку27.03.25, 12:19 • 151980 переглядiв
У вересні Neuralink повідомила, що 12 людей у всьому світі з важким паралічем отримали її нейроінтерфейси та використовують їх для управління цифровими та фізичними інструментами за допомогою думки. Компанія також залучила 650 мільйонів доларів у червневому раунді фінансування.
Neuralink Ілона Маска досягла оцінки $9 млрд після залучення $600 млн інвестицій28.05.25, 21:39 • 3824 перегляди