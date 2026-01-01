$42.350.03
Neuralink готовится к массовому производству мозговых имплантатов в 2026 году

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Компания Neuralink Илона Маска планирует начать массовое производство нейроинтерфейсов и полностью автоматизированные хирургические процедуры в 2026 году. Имплантат, предназначенный для помощи людям с травмами спинного мозга, уже используется первым пациентом для управления цифровыми устройствами.

Neuralink готовится к массовому производству мозговых имплантатов в 2026 году

Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску и занимающаяся имплантацией нейроинтерфейсов, начнет "массовое производство" таких устройств и перейдет к полностью автоматизированной хирургической процедуре в 2026 году. Об этом заявил Маск в сообщении на платформе социальных сетей X, передает УНН.

Детали

Имплантат предназначен для помощи людям с такими заболеваниями, как травмы спинного мозга. Первый пациент использовал его для игры в видеоигры, просмотра интернета, публикации в социальных сетях и управления курсором на ноутбуке.

Конкурент Neuralink от гендиректора Valve разрабатывает чип, который более тесно свяжет мозг человека с ПК 24.05.25, 15:28 • 4749 просмотров

Компания начала клинические испытания своего нейроинтерфейса в 2024 году после устранения проблем с безопасностью, поднятых Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое изначально отклонило ее заявку в 2022 году.

Превращает мысли в команды компьютера: как живет мужчина с чипом Neuralink в мозгу27.03.25, 12:19 • 151980 просмотров

В сентябре Neuralink сообщила, что 12 человек во всем мире с тяжелым параличом получили ее нейроинтерфейсы и используют их для управления цифровыми и физическими инструментами с помощью мысли. Компания также привлекла 650 миллионов долларов в июньском раунде финансирования.

Neuralink Илона Маска достигла оценки $9 млрд после привлечения $600 млн инвестиций28.05.25, 21:39 • 3824 просмотра

Антонина Туманова

