SpaceX веде переговори про злиття з іншими компаніями Маска - Reuters

SpaceX вивчає можливості укладення угод з іншими компаніями, очолюваними Ілоном Маском, залишаючи інвесторів працювати над комбінаціями між космосом, автономним керуванням та штучним інтелектом, щоб проаналізувати, яка комбінація має найбільший сенс, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Виробник ракет веде переговори про злиття з xAI перед запланованим на цей рік публічним розміщенням акцій (IPO), повідомило Reuters у четвер. Об'єднання об'єднає ракети Маска, супутники Starlink, платформу соціальних мереж X та чат-бота Grok під одним дахом, за словами особи, обізнаної з цим питанням та двома заявками до регуляторних органів.

SpaceX також розглядає можливість злиття з виробником електромобілів Маска Tesla, повідомляє Bloomberg.

"Я думаю, що дуже ймовірно, що (xAI) опиниться в однієї з двох сторін", - сказав акціонер Tesla Джин Мюнстер, який є керуючим партнером інвестора xAI Deepwater Asset Management.

Маск, найбагатша людина у світі, є генеральним директором SpaceX та компанії зі штучного інтелекту xAI, яка контролює X. Він також керує Tesla, компанією з будівництва тунелів The Boring Co та нейротехнологічною фірмою Neuralink.

"Для Ілона важливо мати масштабне бачення, яке далеке, і він вже на ранній стадії", - сказав Манстер. Переконливою перспективою було б придбання Tesla xAI, що покращило б плани виробника електромобілів щодо роботів та безпілотних автомобілів, сказав він.

Центр прогнозів Polymarket у четвер пізно ввечері оцінив ймовірність злиття SpaceX та xAI до середини року в 48%, а злиття Tesla та xAI - у 16%.

Ціна акцій Tesla зросла на 3% у післябіржовій торгівлі.

SpaceX планує вийти на біржу десь цього року з оцінкою, імовірно, понад 1 трильйон доларів, повідомляли Reuters та інші ЗМІ. Це найцінніша приватна компанія у світі - 800 мільярдів доларів у результаті нещодавнього приватного продажу акцій. У листопаді, за даними Wall Street Journal, xAI оцінювався в 230 мільярдів доларів. Ринкова капіталізація Tesla становить 1,4 трильйона доларів.

Для SpaceX масштабна угода може ускладнити IPO, але додати імпульсу зусиллям щодо запуску центрів обробки даних на орбіту, що є ключовою метою в наростанні гонки штучного інтелекту проти таких компаній, як OpenAI, Meta Platforms та Google від Alphabet.

Деякі акціонери Tesla давно виступають за об'єднання компаній Маска. Bloomberg повідомляє, що інвестори просувають ідею об'єднання SpaceX та Tesla.

"У Маска забагато окремих компаній, - сказав Денніс Дік, головний ринковий стратег Stock Trader Network. - Основною тезою ризику для Tesla є те, що Маск занадто розпорошується. Як акціонер Tesla, я вітаю подальшу консолідацію".

У межах злиття SpaceX-xAI акції xAI будуть обміняні на акції SpaceX. У Неваді було створено дві організації для сприяння цьому, сказала людина, обізнана з цим питанням.

У документах зазначено, що ці організації були створені 21 січня, але не було детально описано їхню мету чи роль у жодній угоді. В одній з них SpaceX та її фінансовий директор Брет Джонсен вказані як керуючі члени. В іншій Джонсен вказаний як єдиний посадовець.

За словами джерела, обізнаного з цим питанням, деяким керівникам xAI може бути надана можливість отримати готівку замість акцій SpaceX в межах угоди. За словами джерела, остаточної угоди ще не підписано, а терміни та структура угоди залишаються незмінними.

SpaceX планує залучити інвестиції, оцінка компанії може сягнути $800 мільярдів

Космічна обробка даних з використанням штучного інтелекту, що працює на сонячній енергії, спрямована на зниження вартості обчислювальної потужності, необхідної для запуску та навчання моделей ШІ, таких як Grok від xAI. Компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса оголосила про створення високопродуктивної магістральної мережі із тисяч супутників, а Google досліджує космічні центри обробки даних у межах проєкту Suncatcher.

Виступаючи минулого тижня в Давосі Маск, чиї прогнози щодо термінів рідко здійснюються, заявив: "Найдешевше місце для розміщення ШІ буде в космосі. І це буде правдою протягом двох років, можливо, найпізніше - трьох".

Будівництво центрів обробки даних у космосі - ризиковане підприємство з огляду на швидкий та непередбачуваний розвиток ШІ, зазначає видання. Аналітики та керівники ставлять під сумнів, чи виправдовує очікуване зниження енергоспоживання витрати на адаптацію систем для космосу.

Впровадження xAI також може підвищити перспективи SpaceX на одержання контрактів від Пентагону, який прагне прискорити впровадження ШІ у військові мережі, заявив Калеб Генрі з дослідницької та консалтингової компанії Quilty Analytics, що спеціалізується на космічній галузі.

Голова Пентагону Піт Гегсет цього місяця відвідав майданчик розробки Starbase компанії SpaceX у Техасі, де заявив, що мовна модель та платформа чату Grok від xAI будуть інтегровані у військові мережі в межах "стратегії прискорення ШІ", спрямованої на прискорення ухвалення військових рішень та планування.

У xAI є контракт на суму до 200 мільйонів доларів на постачання продуктів Grok Пентагону. Через xAI Маск створює суперкомп'ютер для навчання ШІ у Мемфісі в Теннессі, під назвою Colossus.

Starlink і варіант для національної безпеки Starshield уже значною мірою покладаються на ШІ, наприклад, для автоматизованого управління супутниками на орбіті. Компанія Starshield, що працює за контрактом з американським розвідувальним агентством, створює мережу із сотень секретних супутників, оснащених датчиками, які, як очікується, будуть використовувати штучний інтелект для відстеження цілей, що рухаються на Землі.

Доповнення

Маск уже поєднував бізнеси. У 2016 році він використав акції Tesla для покупки компанії з виробництва сонячної енергії SolarCity. Минулого року він об'єднав X з xAI у межах обміну акціями, що дало стартапу в області ШІ доступ до даних та дистрибуції мікроблогу.

Як повідомляла Wall Street Journal минулого року, xAI також отримала інвестиційне зобов'язання у 2 мільярдів доларів від SpaceX у межах залучення акціонерного капіталу на суму 5 мільярдів доларів.

Цього місяця xAI залучила 20 мільярдів доларів у межах розширеного раунду фінансування серії E, перевищивши цільову суму 15 мільярдів доларів при оцінці 230 мільярдів доларів. У середу компанія також здобула зобов'язання від Tesla на суму близько 2 мільярдів доларів.

Росс Гербер, генеральний директор Tesla та інвестор xAI у Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, сказав, що він може уявити злиття бізнесів Маска.

"Це як купа переоцінених компаній, що зливаються в один великий переоцінений безлад, яким керує Ілон. Але зараз це чиста гра. Це щось на кшталт: хочете інвестувати в Ілона? Ось, будь ласка. Ви отримуєте все це. І насправді це набагато привабливіше як інвестиція".

