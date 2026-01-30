SpaceX веде переговори про злиття з іншими компаніями Маска - Reuters

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
06:30 • 2836 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 12917 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 28610 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 24043 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 21705 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 31441 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 23144 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 34998 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 30121 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 33158 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5м/с
89%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США відкривають авіасполучення з Венесуелою після переговорів Трампа з Родрігес29 січня, 23:52 • 4214 перегляди
Папа Лев XIV позбавив сану італійського священника через сексуальне насильство30 січня, 00:13 • 4716 перегляди
Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування30 січня, 00:29 • 13309 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto05:12 • 7790 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg05:47 • 11870 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 31433 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 23748 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 27127 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 87323 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 115369 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Вашингтон
Китай
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 12260 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 13311 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 36713 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 62250 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 59149 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Золото

SpaceX веде переговори про злиття з іншими компаніями Маска - Reuters

Київ • УНН

 • 926 перегляди

SpaceX вивчає можливості укладення угод з іншими компаніями, очолюваними Ілоном Маском. Зокрема, розглядаються злиття з xAI та Tesla.

SpaceX веде переговори про злиття з іншими компаніями Маска - Reuters

SpaceX вивчає можливості укладення угод з іншими компаніями, очолюваними Ілоном Маском, залишаючи інвесторів працювати над комбінаціями між космосом, автономним керуванням та штучним інтелектом, щоб проаналізувати, яка комбінація має найбільший сенс, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Виробник ракет веде переговори про злиття з xAI перед запланованим на цей рік публічним розміщенням акцій (IPO), повідомило Reuters у четвер. Об'єднання об'єднає ракети Маска, супутники Starlink, платформу соціальних мереж X та чат-бота Grok під одним дахом, за словами особи, обізнаної з цим питанням та двома заявками до регуляторних органів.

SpaceX також розглядає можливість злиття з виробником електромобілів Маска Tesla, повідомляє Bloomberg.

"Я думаю, що дуже ймовірно, що (xAI) опиниться в однієї з двох сторін", - сказав акціонер Tesla Джин Мюнстер, який є керуючим партнером інвестора xAI Deepwater Asset Management.

Маск, найбагатша людина у світі, є генеральним директором SpaceX та компанії зі штучного інтелекту xAI, яка контролює X. Він також керує Tesla, компанією з будівництва тунелів The Boring Co та нейротехнологічною фірмою Neuralink.

"Для Ілона важливо мати масштабне бачення, яке далеке, і він вже на ранній стадії", - сказав Манстер. Переконливою перспективою було б придбання Tesla xAI, що покращило б плани виробника електромобілів щодо роботів та безпілотних автомобілів, сказав він.

Центр прогнозів Polymarket у четвер пізно ввечері оцінив ймовірність злиття SpaceX та xAI до середини року в 48%, а злиття Tesla та xAI - у 16%.

Ціна акцій Tesla зросла на 3% у післябіржовій торгівлі.

SpaceX планує вийти на біржу десь цього року з оцінкою, імовірно, понад 1 трильйон доларів, повідомляли Reuters та інші ЗМІ. Це найцінніша приватна компанія у світі - 800 мільярдів доларів у результаті нещодавнього приватного продажу акцій. У листопаді, за даними Wall Street Journal, xAI оцінювався в 230 мільярдів доларів. Ринкова капіталізація Tesla становить 1,4 трильйона доларів.

Для SpaceX масштабна угода може ускладнити IPO, але додати імпульсу зусиллям щодо запуску центрів обробки даних на орбіту, що є ключовою метою в наростанні гонки штучного інтелекту проти таких компаній, як OpenAI, Meta Platforms та Google від Alphabet.

Деякі акціонери Tesla давно виступають за об'єднання компаній Маска. Bloomberg повідомляє, що інвестори просувають ідею об'єднання SpaceX та Tesla.

"У Маска забагато окремих компаній, - сказав Денніс Дік, головний ринковий стратег Stock Trader Network. - Основною тезою ризику для Tesla є те, що Маск занадто розпорошується. Як акціонер Tesla, я вітаю подальшу консолідацію".

У межах злиття SpaceX-xAI акції xAI будуть обміняні на акції SpaceX. У Неваді було створено дві організації для сприяння цьому, сказала людина, обізнана з цим питанням.

У документах зазначено, що ці організації були створені 21 січня, але не було детально описано їхню мету чи роль у жодній угоді. В одній з них SpaceX та її фінансовий директор Брет Джонсен вказані як керуючі члени. В іншій Джонсен вказаний як єдиний посадовець.

За словами джерела, обізнаного з цим питанням, деяким керівникам xAI може бути надана можливість отримати готівку замість акцій SpaceX в межах угоди. За словами джерела, остаточної угоди ще не підписано, а терміни та структура угоди залишаються незмінними.

SpaceX планує залучити інвестиції, оцінка компанії може сягнути $800 мільярдів05.12.25, 21:53 • 5567 переглядiв

Космічна обробка даних з використанням штучного інтелекту, що працює на сонячній енергії, спрямована на зниження вартості обчислювальної потужності, необхідної для запуску та навчання моделей ШІ, таких як Grok від xAI. Компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса оголосила про створення високопродуктивної магістральної мережі із тисяч супутників, а Google досліджує космічні центри обробки даних у межах проєкту Suncatcher.

Виступаючи минулого тижня в Давосі Маск, чиї прогнози щодо термінів рідко здійснюються, заявив: "Найдешевше місце для розміщення ШІ буде в космосі. І це буде правдою протягом двох років, можливо, найпізніше - трьох".

Будівництво центрів обробки даних у космосі - ризиковане підприємство з огляду на швидкий та непередбачуваний розвиток ШІ, зазначає видання. Аналітики та керівники ставлять під сумнів, чи виправдовує очікуване зниження енергоспоживання витрати на адаптацію систем для космосу.

Впровадження xAI також може підвищити перспективи SpaceX на одержання контрактів від Пентагону, який прагне прискорити впровадження ШІ у військові мережі, заявив Калеб Генрі з дослідницької та консалтингової компанії Quilty Analytics, що спеціалізується на космічній галузі.

Голова Пентагону Піт Гегсет цього місяця відвідав майданчик розробки Starbase компанії SpaceX у Техасі, де заявив, що мовна модель та платформа чату Grok від xAI будуть інтегровані у військові мережі в межах "стратегії прискорення ШІ", спрямованої на прискорення ухвалення військових рішень та планування.

У xAI є контракт на суму до 200 мільйонів доларів на постачання продуктів Grok Пентагону. Через xAI Маск створює суперкомп'ютер для навчання ШІ у Мемфісі в Теннессі, під назвою Colossus.

Starlink і варіант для національної безпеки Starshield уже значною мірою покладаються на ШІ, наприклад, для автоматизованого управління супутниками на орбіті. Компанія Starshield, що працює за контрактом з американським розвідувальним агентством, створює мережу із сотень секретних супутників, оснащених датчиками, які, як очікується, будуть використовувати штучний інтелект для відстеження цілей, що рухаються на Землі.

Доповнення

Маск уже поєднував бізнеси. У 2016 році він використав акції Tesla для покупки компанії з виробництва сонячної енергії SolarCity. Минулого року він об'єднав X з xAI у межах обміну акціями, що дало стартапу в області ШІ доступ до даних та дистрибуції мікроблогу.

Як повідомляла Wall Street Journal минулого року, xAI також отримала інвестиційне зобов'язання у 2 мільярдів доларів від SpaceX у межах залучення акціонерного капіталу на суму 5 мільярдів доларів.

Цього місяця xAI залучила 20 мільярдів доларів у межах розширеного раунду фінансування серії E, перевищивши цільову суму 15 мільярдів доларів при оцінці 230 мільярдів доларів. У середу компанія також здобула зобов'язання від Tesla на суму близько 2 мільярдів доларів.

Росс Гербер, генеральний директор Tesla та інвестор xAI у Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, сказав, що він може уявити злиття бізнесів Маска.

"Це як купа переоцінених компаній, що зливаються в один великий переоцінений безлад, яким керує Ілон. Але зараз це чиста гра. Це щось на кшталт: хочете інвестувати в Ілона? Ось, будь ласка. Ви отримуєте все це. І насправді це набагато привабливіше як інвестиція".

Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29.01.26, 08:27 • 41964 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Соціальна мережа
Alphabet
Tesla Inc
Starlink
OpenAI
Neuralink
SpaceX
Reuters
Ілон Маск
Google