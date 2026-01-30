SpaceX ведет переговоры о слиянии с другими компаниями Маска – Reuters

SpaceX изучает возможности заключения сделок с другими компаниями, возглавляемыми Илоном Маском, оставляя инвесторов работать над комбинациями между космосом, автономным управлением и искусственным интеллектом, чтобы проанализировать, какая комбинация имеет наибольший смысл, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Производитель ракет ведет переговоры о слиянии с xAI перед запланированным на этот год публичным размещением акций (IPO), сообщило Reuters в четверг. Объединение объединит ракеты Маска, спутники Starlink, платформу социальных сетей X и чат-бота Grok под одной крышей, по словам лица, осведомленного с этим вопросом и двумя заявками в регуляторные органы.

SpaceX также рассматривает возможность слияния с производителем электромобилей Маска Tesla, сообщает Bloomberg.

"Я думаю, что очень вероятно, что (xAI) окажется в одной из двух сторон", - сказал акционер Tesla Джин Мюнстер, который является управляющим партнером инвестора xAI Deepwater Asset Management.

Маск, самый богатый человек в мире, является генеральным директором SpaceX и компании по искусственному интеллекту xAI, которая контролирует X. Он также руководит Tesla, компанией по строительству тоннелей The Boring Co и нейротехнологической фирмой Neuralink.

"Для Илона важно иметь масштабное видение, которое далеко, и он уже на ранней стадии", - сказал Манстер. Убедительной перспективой было бы приобретение Tesla xAI, что улучшило бы планы производителя электромобилей относительно роботов и беспилотных автомобилей, сказал он.

Центр прогнозов Polymarket в четверг поздно вечером оценил вероятность слияния SpaceX и xAI до середины года в 48%, а слияния Tesla и xAI - в 16%.

Цена акций Tesla выросла на 3% в послебиржевой торговле.

SpaceX планирует выйти на биржу где-то в этом году с оценкой, вероятно, более 1 триллиона долларов, сообщали Reuters и другие СМИ. Это самая ценная частная компания в мире - 800 миллиардов долларов в результате недавней частной продажи акций. В ноябре, по данным Wall Street Journal, xAI оценивался в 230 миллиардов долларов. Рыночная капитализация Tesla составляет 1,4 триллиона долларов.

Для SpaceX масштабная сделка может усложнить IPO, но добавить импульса усилиям по запуску центров обработки данных на орбиту, что является ключевой целью в нарастающей гонке искусственного интеллекта против таких компаний, как OpenAI, Meta Platforms и Google от Alphabet.

Некоторые акционеры Tesla давно выступают за объединение компаний Маска. Bloomberg сообщает, что инвесторы продвигают идею объединения SpaceX и Tesla.

"У Маска слишком много отдельных компаний, - сказал Деннис Дик, главный рыночный стратег Stock Trader Network. - Основным тезисом риска для Tesla является то, что Маск слишком распыляется. Как акционер Tesla, я приветствую дальнейшую консолидацию".

В рамках слияния SpaceX-xAI акции xAI будут обменяны на акции SpaceX. В Неваде были созданы две организации для содействия этому, сказал человек, осведомленный с этим вопросом.

В документах указано, что эти организации были созданы 21 января, но не было детально описано их цель или роль в какой-либо сделке. В одной из них SpaceX и ее финансовый директор Брет Джонсен указаны как управляющие члены. В другой Джонсен указан как единственный должностное лицо.

По словам источника, осведомленного с этим вопросом, некоторым руководителям xAI может быть предоставлена возможность получить наличные вместо акций SpaceX в рамках сделки. По словам источника, окончательного соглашения еще не подписано, а сроки и структура сделки остаются неизменными.

Космическая обработка данных с использованием искусственного интеллекта, работающая на солнечной энергии, направлена на снижение стоимости вычислительной мощности, необходимой для запуска и обучения моделей ИИ, таких как Grok от xAI. Компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса объявила о создании высокопроизводительной магистральной сети из тысяч спутников, а Google исследует космические центры обработки данных в рамках проекта Suncatcher.

Выступая на прошлой неделе в Давосе, Маск, чьи прогнозы относительно сроков редко сбываются, заявил: "Самое дешевое место для размещения ИИ будет в космосе. И это будет правдой в течение двух лет, возможно, самое позднее - трех".

Строительство центров обработки данных в космосе - рискованное предприятие, учитывая быстрое и непредсказуемое развитие ИИ, отмечает издание. Аналитики и руководители ставят под сомнение, оправдывает ли ожидаемое снижение энергопотребления затраты на адаптацию систем для космоса.

Внедрение xAI также может повысить перспективы SpaceX на получение контрактов от Пентагона, который стремится ускорить внедрение ИИ в военные сети, заявил Калеб Генри из исследовательской и консалтинговой компании Quilty Analytics, специализирующейся на космической отрасли.

Глава Пентагона Пит Хегсет в этом месяце посетил площадку разработки Starbase компании SpaceX в Техасе, где заявил, что языковая модель и платформа чата Grok от xAI будут интегрированы в военные сети в рамках "стратегии ускорения ИИ", направленной на ускорение принятия военных решений и планирования.

У xAI есть контракт на сумму до 200 миллионов долларов на поставку продуктов Grok Пентагону. Через xAI Маск создает суперкомпьютер для обучения ИИ в Мемфисе в Теннесси, под названием Colossus.

Starlink и вариант для национальной безопасности Starshield уже в значительной степени полагаются на ИИ, например, для автоматизированного управления спутниками на орбите. Компания Starshield, работающая по контракту с американским разведывательным агентством, создает сеть из сотен секретных спутников, оснащенных датчиками, которые, как ожидается, будут использовать искусственный интеллект для отслеживания целей, движущихся на Земле.

Дополнения

Маск уже объединял бизнесы. В 2016 году он использовал акции Tesla для покупки компании по производству солнечной энергии SolarCity. В прошлом году он объединил X с xAI в рамках обмена акциями, что дало стартапу в области ИИ доступ к данным и дистрибуции микроблога.

Как сообщала Wall Street Journal в прошлом году, xAI также получила инвестиционное обязательство в 2 миллиарда долларов от SpaceX в рамках привлечения акционерного капитала на сумму 5 миллиардов долларов.

В этом месяце xAI привлекла 20 миллиардов долларов в рамках расширенного раунда финансирования серии E, превысив целевую сумму 15 миллиардов долларов при оценке 230 миллиардов долларов. В среду компания также получила обязательство от Tesla на сумму около 2 миллиардов долларов.

Росс Гербер, генеральный директор Tesla и инвестор xAI в Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, сказал, что он может представить слияние бизнесов Маска.

"Это как куча переоцененных компаний, сливающихся в один большой переоцененный беспорядок, которым управляет Илон. Но сейчас это чистая игра. Это что-то вроде: хотите инвестировать в Илона? Вот, пожалуйста. Вы получаете все это. И на самом деле это гораздо привлекательнее как инвестиция".

