Маск анонсировал конец выпуска Tesla Model S и Model X в пользу роботов

Киев • УНН

 • 2226 просмотра

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о поэтапном прекращении производства электромобилей Model S и Model X, начиная со следующего квартала. Завод в Калифорнии будет переоборудован для производства человекоподобных роботов Optimus.

Маск анонсировал конец выпуска Tesla Model S и Model X в пользу роботов

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в среду, что компания начнет поэтапный вывод из эксплуатации электромобилей Model S и Model X в этом году и переоборудует завод в Калифорнии для производства человекоподобных роботов, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Это заявление знаменует конец эпохи. Эти две модели - представленные в 2012 и 2015 годах соответственно - помогли вывести электромобили в мейнстрим. Они также способствовали превращению Tesla из стартапа в самого дорогого в мире автопроизводителя.

Маск объявил о поэтапном выводе из эксплуатации во время телефонной конференции с инвесторами и аналитиками Уолл-стрит, заявив, что это часть его усилий по перестройке деятельности Tesla с целью сосредоточиться на роботакси и человекоподобных роботах.

"Мы ожидаем свернуть производство S и X в следующем квартале и фактически остановить его", - сказал он, добавив, что компания продолжит поддерживать эти автомобили до тех пор, пока ими пользуются люди.

"Это немного грустно, но пришло время завершить программы S и X, и это часть нашего общего перехода к автономному будущему", - сказал он.

Маск объявил об этом изменении одновременно с публикацией финансовых результатов Tesla за последние три месяца прошлого года. Компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли, но показала признаки слабости: общая выручка за прошлый год снизилась на 3% по сравнению с выручкой 2024 года.

Цена акций выросла примерно на 2% на внебиржевых торгах.

Продажи автомобилей Tesla в целом пострадали за последний год, поскольку клиенты отреагировали на участие Маска в праворадикальной политике, а конкуренты из Китая и других стран предоставили водителям по всему миру больший выбор.

Маск заявил, что Tesla переоборудует свой завод во Фримонте, штат Калифорния, из автомобильного завода в производственную площадку для запланированной линейки роботов Optimus. Эти роботы пока не поступили в продажу.

Дополнение

Модель S появилась в то время, когда электромобили занимали крошечную нишу на автомобильном рынке, и многие отраслевые аналитики сомневались, будет ли достаточный спрос для поддержания производства исключительно электромобилей. Но Model S вскоре возглавила опросы по удовлетворенности владельцев и завоевала лояльную аудиторию. Через несколько лет появилась Model X, кроссовер, который изначально получил негативные отзывы о надежности.

В 2023 году Tesla снизила цены как на Model S, так и на Model X, стремясь увеличить спрос.

Юлия Шрамко

