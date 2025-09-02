Маск: будущее Tesla зависит от роботов Optimus, а не электрокаров

Илон Маск все решительнее смещает акценты с автомобильного бизнеса Tesla на проект человекоподобных роботов Optimus. Несмотря на то, что эти машины все еще находятся на этапе разработки и не приносят прибыли, он прогнозирует, что именно они обеспечат до 80% стоимости компании в будущем.

Во время последнего выступления Маск подчеркнул, что роботы станут ключевым элементом стратегии Tesla, которая сейчас переживает спад продаж электрокаров. В первой половине года глобальные поставки авто снизились на 13%, и производитель рискует завершить год со вторым подряд падением.

Заявление Маска прозвучало вскоре после публикации нового "генерального плана" Tesla – корпоративного манифеста, где впервые официально упомянуто об Optimus.

Мы создаем продукты и услуги, которые внедряют искусственный интеллект в физический мир – подчеркнула компания в своем сообщении в X.

Впервые Optimus Маск представил четыре года назад, и теперь он оценивает, что поставки роботов другим компаниям могут начаться уже во второй половине 2026 года. В то же время сам признает: это лишь "очень приблизительное предположение".

Сомнения относительно планов Маска растут на фоне того, что Tesla до сих пор не выполнила значительную часть задач, озвученных в предыдущих стратегических документах. Так, "второй план" 2016 года предусматривал создание электробусов, грузовиков и запуск сервиса автономных такси, однако эти идеи остаются нереализованными. А "третий план" 2023-го сам Маск впоследствии раскритиковал за чрезмерную сложность и отсутствие конкретики.

Несмотря на это, он убежден: именно Optimus может стать фундаментом технологического прорыва и новой эры для Tesla, даже если нынешний автомобильный бизнес теряет прежнюю динамику.

