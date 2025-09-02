Маск: будущее Tesla зависит от роботов Optimus, а не электрокаров

$41.370.05
11:50 • 3014 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
11:02 • 21463 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемого
10:24 • 49262 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
Эксклюзив
08:46 • 67131 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 41240 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - Генштаб
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 91475 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 39036 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 69685 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 15:53 • 51784 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 100476 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45 • 188148 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29 • 187874 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
31 августа, 18:14 • 176597 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40 • 173585 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
1 сентября, 04:35 • 167303 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
11:50 • 3016 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
10:24 • 49268 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 67137 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре
06:50 • 49270 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 91481 просмотра
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Индия
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших переписку
11:20 • 6378 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление
10:43 • 11140 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины
08:32 • 27113 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 18:36 • 69688 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов
1 сентября, 10:27 • 60048 просмотра
Фейковые новости
Forbes
ТикТок
Spotify
Хранитель

Маск: будущее Tesla зависит от роботов Optimus, а не электрокаров

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Илон Маск заявил, что роботы Optimus обеспечат до 80% стоимости Tesla, несмотря на спад продаж электрокаров. Поставки роботов другим компаниям могут начаться во второй половине 2026 года.

Маск: будущее Tesla зависит от роботов Optimus, а не электрокаров

Илон Маск все решительнее смещает акценты с автомобильного бизнеса Tesla на проект человекоподобных роботов Optimus. Несмотря на то, что эти машины все еще находятся на этапе разработки и не приносят прибыли, он прогнозирует, что именно они обеспечат до 80% стоимости компании в будущем.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во время последнего выступления Маск подчеркнул, что роботы станут ключевым элементом стратегии Tesla, которая сейчас переживает спад продаж электрокаров. В первой половине года глобальные поставки авто снизились на 13%, и производитель рискует завершить год со вторым подряд падением.

ИИ Маска выходит на новый уровень: xAI представила собственную модель агентного кодирования29.08.25, 09:48 • 2764 просмотра

Заявление Маска прозвучало вскоре после публикации нового "генерального плана" Tesla – корпоративного манифеста, где впервые официально упомянуто об Optimus. 

Мы создаем продукты и услуги, которые внедряют искусственный интеллект в физический мир

– подчеркнула компания в своем сообщении в X.

Впервые Optimus Маск представил четыре года назад, и теперь он оценивает, что поставки роботов другим компаниям могут начаться уже во второй половине 2026 года. В то же время сам признает: это лишь "очень приблизительное предположение".

Сомнения относительно планов Маска растут на фоне того, что Tesla до сих пор не выполнила значительную часть задач, озвученных в предыдущих стратегических документах. Так, "второй план" 2016 года предусматривал создание электробусов, грузовиков и запуск сервиса автономных такси, однако эти идеи остаются нереализованными. А "третий план" 2023-го сам Маск впоследствии раскритиковал за чрезмерную сложность и отсутствие конкретики.

Несмотря на это, он убежден: именно Optimus может стать фундаментом технологического прорыва и новой эры для Tesla, даже если нынешний автомобильный бизнес теряет прежнюю динамику.

Илон Маск подает в суд на Apple и OpenAI: дело на миллиарды долларов26.08.25, 14:03 • 2741 просмотр

Степан Гафтко

