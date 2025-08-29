ИИ Маска выходит на новый уровень: xAI представила собственную модель агентного кодирования
Киев • УНН
Стартап xAI Илона Маска запустил модель grok-code-fast-1 для автономного выполнения задач по программированию. Этот инструмент позиционируется как быстрый и экономичный для распространенных задач кодирования.
Стартап Илона Маска xAI объявил о запуске модели grok-code-fast-1, которая способна автономно выполнять задачи по программированию, – это первый шаг компании в сфере агентного кодирования, он уже стал одним из основных в сфере развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
28 августа компания Маска представила новую модель, которую сами разработчики описывают как "быструю и экономичную". Grok-code-fast-1 позиционируется как универсальный инструмент для распространенных задач кодирования: он обеспечивает высокую производительность при компактном и энергоэффективном использовании ресурсов. Первое время сервис будет бесплатным для избранных партнеров, среди которых GitHub Copilot и Windsurf.
Его "сильная сторона заключается в обеспечении высокой производительности в экономичном, компактном форм-факторе, что делает его универсальным выбором для быстрого и экономически эффективного решения распространенных задач кодирования
Агентное кодирование – это технология, позволяющая ИИ-системам самостоятельно писать код, выполнять задачи разработчиков и даже оптимизировать процессы создания программ. Вхождение xAI в эту нишу усиливает конкуренцию на рынке, где уже активно работают OpenAI и Microsoft.
В мае Microsoft интегрировала агент кодирования GitHub Copilot в свой софт, а генеральный директор корпорации Сатья Наделла заявил, что до трети кода в компании уже создается с помощью искусственного интеллекта. OpenAI, в свою очередь, представила собственного агента Codex, который стал доступен пользователям ChatGPT Plus в июне.
Таким образом, xAI пытается закрепиться среди ведущих игроков рынка, предлагая разработчикам более быстрый и экономически эффективный инструмент, который может изменить подход к написанию кода.
