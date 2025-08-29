$41.320.08
06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
28 августа, 11:21
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
28 августа, 07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 15:40
ИИ Маска выходит на новый уровень: xAI представила собственную модель агентного кодирования

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Стартап xAI Илона Маска запустил модель grok-code-fast-1 для автономного выполнения задач по программированию. Этот инструмент позиционируется как быстрый и экономичный для распространенных задач кодирования.

ИИ Маска выходит на новый уровень: xAI представила собственную модель агентного кодирования

Стартап Илона Маска xAI объявил о запуске модели grok-code-fast-1, которая способна автономно выполнять задачи по программированию, – это первый шаг компании в сфере агентного кодирования, он уже стал одним из основных в сфере развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

28 августа компания Маска представила новую модель, которую сами разработчики описывают как "быструю и экономичную". Grok-code-fast-1 позиционируется как универсальный инструмент для распространенных задач кодирования: он обеспечивает высокую производительность при компактном и энергоэффективном использовании ресурсов. Первое время сервис будет бесплатным для избранных партнеров, среди которых GitHub Copilot и Windsurf.

Его "сильная сторона заключается в обеспечении высокой производительности в экономичном, компактном форм-факторе, что делает его универсальным выбором для быстрого и экономически эффективного решения распространенных задач кодирования

– заявили в xAI.

Агентное кодирование – это технология, позволяющая ИИ-системам самостоятельно писать код, выполнять задачи разработчиков и даже оптимизировать процессы создания программ. Вхождение xAI в эту нишу усиливает конкуренцию на рынке, где уже активно работают OpenAI и Microsoft.

Microsoft запускает свои первые собственные AI-модели: зависимость от OpenAI должна быть уменьшена29.08.25, 09:32 • 432 просмотра

В мае Microsoft интегрировала агент кодирования GitHub Copilot в свой софт, а генеральный директор корпорации Сатья Наделла заявил, что до трети кода в компании уже создается с помощью искусственного интеллекта. OpenAI, в свою очередь, представила собственного агента Codex, который стал доступен пользователям ChatGPT Plus в июне.

Таким образом, xAI пытается закрепиться среди ведущих игроков рынка, предлагая разработчикам более быстрый и экономически эффективный инструмент, который может изменить подход к написанию кода.

ChatGPT подсказал подростку, как покончить жизнь самоубийством и дал "инструкции" - семья подала в суд27.08.25, 13:45 • 3012 просмотров

Степан Гафтко

Технологии
OpenAI
ЧатГПТ
Reuters
Илон Маск
Майкрософт