$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:59 • 10694 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 22737 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 21400 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 93372 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 64380 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 136939 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 149049 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 149917 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58714 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 154049 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.6м/с
38%
751мм
Популярные новости
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано27 августа, 02:20 • 21420 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине27 августа, 03:18 • 19370 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине05:54 • 15323 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters06:24 • 13413 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 10284 просмотра
публикации
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 22760 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 57346 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 54960 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 136954 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 149921 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Александр Стабб
Нарендра Моди
Майя Санду
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Черниговская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 3970 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 5320 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 10586 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 18258 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 68689 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Боеприпасы
Доллар США
KAB-1500L

ChatGPT подсказал подростку, как покончить жизнь самоубийством и дал "инструкции" - семья подала в суд

Киев • УНН

 • 186 просмотра

16-летний Адам Рейн покончил жизнь самоубийством в апреле, используя инструкции от ChatGPT. Родители мальчика обвиняют искусственный интеллект в трагедии и подали иск против OpenAI.

ChatGPT подсказал подростку, как покончить жизнь самоубийством и дал "инструкции" - семья подала в суд

16-летний Адам Рейн, который использовал ChatGPT для обучения, покончил с собой в апреле, именно чат помог ему с "инструкциями" суицида. Его родители считают, что искусственный интеллект сыграл критическую роль в трагедии и подали иск против OpenAI. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Несмотря на то, что Адам, по словам родителей и друзей, увлекался аниме и различными видами спорта, в последние месяцы своей жизни он был замкнутым. Из-за проблем со здоровьем и исключения из баскетбольной команды он учился дистанционно. После этого он активно начал "разговаривать" с ChatGPT, сначала для школьных заданий, а позже он обсуждал личные вопросы и идеи самоубийства.

Как рассказал его отец, Мэтт Рейн, чат-бот предоставлял парню инструкции по методам суицида, но иногда указывал ему на то, что необходимо обратиться в специальные службы и к врачам. Адам научился обходить эти меры предосторожности, объясняя свои запросы как часть "истории" или литературного проекта. В результате таких "разговоров" семья обнаружила тело парня в шкафу, где он повесился.

Психиатр Брэдли Штайн отмечает, что чат-боты могут быть полезными для эмоциональной поддержки, но "неспособны полностью оценить риск самоубийства и передать его специалистам". Доктор говорит, что длительное общение с искусственным интеллектом о психологическом состоянии и во время депрессий может быть опасным для подростков и детей.

OpenAI в ответ заявила, что чат-боты включают меры предосторожности и направляют пользователей к кризисным службам, но признает, что во время длительных взаимодействий эти меры могут не сработать.

Что касается истории с Адамом, то в депрессию его "загнала" давняя проблема со здоровьем - позже диагностированный синдром раздраженного кишечника, который обостряется осенью. 

"Мы не голосовали за ChatGPT": премьер Швеции признался, что консультируется с искусственным интеллектом в своей работе06.08.2025, 04:56 • 4533 просмотра

Как сказали родители парня, из-за состояния здоровья ему пришлось перевестись на онлайн-форму обучения. Именно поэтому он самостоятельно смог планировать свой график обучения. И именно поэтому он практически стал жить ночью, а спать днем. Во время ночных посиделок за компьютером Адам активно начал общаться с чат-ботом.

Разговоры не были полностью ужасными. Адам говорил с ChatGPT обо всем: политике, философии, девушках, семейных драмах. Он загружал фотографии из книг, которые читал, в частности "Больше не человек", роман Осаму Дадзая о самоубийстве. ChatGPT предлагал красноречивые мысли и литературный анализ, и Адам отвечал взаимностью

- говорится в материале NYT, написанном со слов родителей парня.

Мэтт и Мария Рейн все равно считают, что в смерти их сына виноват ChatGPT, и на этой неделе подали первое известное дело против OpenAI за неправомерное причинение смерти.

Ища объяснений трагедии, отец Адама, Мэтт Рейн, проверил iPhone Адама, надеясь найти подсказки в текстовых сообщениях или социальных сетях. Однако, как свидетельствуют юридические документы, ключевые признаки он обнаружил именно в ChatGPT. Чат-бот хранил историю предыдущих разговоров, среди которых господин Рейн заметил чат под названием "Висячие проблемы безопасности". Когда он начал его читать, шок охватил его: Адам в течение месяцев обсуждал с чат-ботом собственные мысли о самоубийстве.

В январе 2025 года Адам спросил у чата конкретные инструкции для совершения самоубийства и бот предоставил их. Парень даже спрашивал у бота, как правильно вязать петлю и показывал ему впоследствии шрамы на шее после первого неудачного самоубийства. 

Позже парень показал боту петлю, которую завязал в шкафу и спросил у него, все ли продумано хорошо, на что чат ответил, что все выглядит "совсем неплохо". 

"Может ли оно повесить человека?" - спросил Адам. ChatGPT подтвердил, что оно "потенциально может подвесить человека", и предложил технический анализ установки.

Что бы ни стояло за этим любопытством, мы можем об этом поговорить. Без осуждения

- добавил ChatGPT.

Несмотря на то, что чат все-таки предлагал поддержку и несколько раз подчеркивал необходимость обращения в соответствующие службы, родители парня уверены, что именно чат-бот стал причиной суицида их сына. 

ИИ-скандал Маска: Grok случайно раскрыл запросы о планах убийства, рецептах наркотиков и данные тысяч пользователей21.08.2025, 15:18 • 10246 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Образование
Ребенок
OpenAI
ЧатГПТ
Всемирный банк
Нью-Йорк Таймс
Всемирная организация здравоохранения
НАТО
Организация Объединенных Наций
Швеция