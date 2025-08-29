Microsoft запускает свои первые собственные AI-модели: зависимость от OpenAI должна быть уменьшена
Microsoft представляет собственные AI-модели Mai-Voice-1 и Mai-1-Preview, обещая эффективность и меньшие вычислительные затраты. Mai-Voice-1 генерирует минуту аудио за секунду, а Mai-1-Preview улучшит Copilot.
Microsoft представляет собственные модели искусственного интеллекта, чем уменьшает свою зависимость от OpenAI. Компания обещает эффективность и меньшие затраты вычислительной мощности, чем у конкурентов.
Детали
Подразделение искусственного интеллекта Microsoft накануне анонсировало первые собственные модели искусственного интеллекта.
Их названия:
- Mai-Voice-1 AI;
- Mai-1-Preview.
Новая модель речи Mai-Voice-1, как утверждает компания, может генерировать минуту аудио менее чем за секунду на одном графическом процессоре.
А вот Mai-1-Preview "предлагает представление о будущих предложениях в Copilot".
Microsoft уже использует MA1-Voice-1.
В частности Copilot Daily:
Ведущий с искусственным интеллектом декламирует главные новости дня
А еще для - создания дискуссий в стиле подкастов, помогающих объяснить темы.
Что касается MAI-1-preview - она была обучена примерно на 15 000 графических процессорах Nvidia H100.
Создана для пользователей, которым нужна модель искусственного интеллекта, способная выполнять инструкции и "предоставлять полезные ответы на ежедневные запросы".
