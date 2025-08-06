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Довгоочікувана модель GPT-5 від OpenAI наближається до випуску

Київ • УНН

 • 730 перегляди

OpenAI незабаром випустить GPT-5, наступну версію своєї ШІ-моделі. Попередні тестувальники відзначають її можливості, але вважають стрибок від GPT-4 менш значним, ніж від GPT-3 до GPT-4.

Довгоочікувана модель GPT-5 від OpenAI наближається до випуску

GPT-5 від OpenAI, новітня версія ШІ-технології, яка лягла в основу гіганта ChatGPT в 2022 році, має вийти найближчим часом, і користувачі будуть ретельно перевіряти, чи є цей крок у порівнянні з GPT-4 рівним попереднім досягненням дослідницької лабораторії, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Двоє перших тестувальників нової моделі повідомили Reuters, що вражені її можливостями кодування та вирішення наукових та математичних завдань, але вважають, що перехід від GPT-4 до GPT-5 не такий великий, як перехід від GPT-3 до GPT-4.

Стрибок GPT-4 був заснований на збільшенні обчислювальної потужності та обсягу даних, і компанія сподівалася, що аналогічне масштабування буде послідовно призводити до покращення ШІ-моделей, пише видання.

Проте OpenAI, яку підтримує Microsoft і яка нині оцінюється в 300 мільярдів доларів, зіштовхнулася з проблемами масштабування. Однією із проблем стала стіна даних, з якою зіткнулася компанія. Колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер заявив минулого року, що, попри зростання обчислювальної потужності, обсяг даних не зростав.

Він мав на увазі той факт, що великі мовні моделі навчаються на величезних наборах даних, які сканують весь інтернет, і ШІ-лабораторії не мають інших варіантів для роботи з великими масивами текстових даних, створених людиною.

Окрім браку даних, ще однією проблемою було те, що "тренувальні прогони" великих моделей з більшою ймовірністю матимуть апаратні збої, враховуючи складність системи, і дослідники можуть не знати остаточної продуктивності моделей до кінця прогону, який може тривати кілька місяців.

OpenAI не повідомила дату випуску GPT-5, але, за повідомленнями ЗМІ, галузь очікує на це з дня на день. Борис Павер, керівник відділу прикладних досліджень OpenAI, написав у своєму пості X у понеділок: "З нетерпінням чекаю побачити, як публіка сприйме GPT-5".

"OpenAI зробив такий величезний стрибок від GPT-3 до GPT-4, що відтоді GPT-5 викликає величезне очікування", - сказав Навін Чадда, керуючий партнер венчурного фонду Mayfield, що інвестує в компанії, що займаються ШІ, але не є інвестором OpenAI. "Ми сподіваємося, що GPT-5 відкриє доступ до програм на основі ШІ, які вийдуть за рамки чату і дозволять повністю автономно виконувати завдання".

Доповнення

Майже три роки тому ChatGPT познайомив світ із генеративним ШІ, вразивши користувачів своєю здатністю писати прозу та вірші, схожі на людські, і швидко ставши одним із найшвидше зростаючих додатків в історії.

У березні 2023 року OpenAI слідом за ChatGPT випустила GPT-4 - масштабну мовну модель, яка зробила величезний стрибок вперед в інтелекті. У той час як GPT-3.5, більш рання версія моделі, отримала оцінку на іспиті на адвоката в 10% найгірших, GPT-4 склала симуляцію іспиту адвоката в 10% від верхньої межі.

GPT-4 стала еталонною моделлю, і світ визнав, що моделі ШІ можуть перевершувати людей у багатьох завданнях, зазначає видання.

Невдовзі інші компанії підхопили цей підхід. У тому ж році Google (Alphabet) та Anthropic, підтримувана Amazon та Google, випустили конкуренті для GPT-4 моделі. Протягом року були випущені моделі з відкритим вихідним кодом, які не поступаються GPT-4, такі як моделі Llama 3 від Meta Platforms.

Окрім навчання великих моделей, OpenAI інвестує в інший напрямок, що називається "обчислення під час тесту" (test-time compute), який дозволяє використовувати велику обчислювальну потужність для вирішення складних завдань, таких як математичні обчислення або складні операції, які потребують людського мислення та ухвалення рішень.

Раніше цього року генеральний директор компанії Сем Альтман заявив, що GPT-5 поєднуватиме як обчислення під час тесту, так і великі моделі. Він також зазначив, що моделі та продукти OpenAI стали "складними".

OpenAI досягла 12 мільярдів доларів річного доходу - ЗМІ31.07.25, 11:14 • 3432 перегляди

Юлія Шрамко

Технології
Amazon
Alphabet
Сем Альтман
OpenAI
ChatGPT
Reuters
Microsoft
Google