Долгожданная модель GPT-5 от OpenAI приближается к выпуску

GPT-5 от OpenAI, новейшая версия технологии ИИ, которая легла в основу гиганта ChatGPT в 2022 году, должна выйти в ближайшее время, и пользователи будут тщательно проверять, является ли этот шаг по сравнению с GPT-4 равным предыдущим достижениям исследовательской лаборатории, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Двое первых тестировщиков новой модели сообщили Reuters, что впечатлены ее возможностями кодирования и решения научных и математических задач, но считают, что переход от GPT-4 к GPT-5 не такой большой, как переход от GPT-3 к GPT-4.

Скачок GPT-4 был основан на увеличении вычислительной мощности и объема данных, и компания надеялась, что аналогичное масштабирование будет последовательно приводить к улучшению ИИ-моделей, пишет издание.

Однако OpenAI, которую поддерживает Microsoft и которая сейчас оценивается в 300 миллиардов долларов, столкнулась с проблемами масштабирования. Одной из проблем стала стена данных, с которой столкнулась компания. Бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер заявил в прошлом году, что, несмотря на рост вычислительной мощности, объем данных не рос.

Он имел в виду тот факт, что большие языковые модели обучаются на огромных наборах данных, которые сканируют весь интернет, и ИИ-лаборатории не имеют других вариантов для работы с большими массивами текстовых данных, созданных человеком.

Помимо нехватки данных, еще одной проблемой было то, что "тренировочные прогоны" больших моделей с большей вероятностью будут иметь аппаратные сбои, учитывая сложность системы, и исследователи могут не знать окончательной производительности моделей до конца прогона, который может длиться несколько месяцев.

OpenAI не сообщила дату выпуска GPT-5, но, по сообщениям СМИ, отрасль ожидает этого со дня на день. Борис Павер, руководитель отдела прикладных исследований OpenAI, написал в своем посте X в понедельник: "С нетерпением жду, как публика воспримет GPT-5".

"OpenAI совершил такой огромный скачок от GPT-3 к GPT-4, что с тех пор GPT-5 вызывает огромное ожидание", - сказал Навин Чадда, управляющий партнер венчурного фонда Mayfield, инвестирующего в компании, занимающиеся ИИ, но не являющегося инвестором OpenAI. "Мы надеемся, что GPT-5 откроет доступ к программам на основе ИИ, которые выйдут за рамки чата и позволят полностью автономно выполнять задачи".

Дополнение

Почти три года назад ChatGPT познакомил мир с генеративным ИИ, поразив пользователей своей способностью писать прозу и стихи, похожие на человеческие, и быстро став одним из самых быстрорастущих приложений в истории.

В марте 2023 года OpenAI вслед за ChatGPT выпустила GPT-4 - масштабную языковую модель, которая совершила огромный скачок вперед в интеллекте. В то время как GPT-3.5, более ранняя версия модели, получила оценку на экзамене на адвоката в 10% худших, GPT-4 сдала симуляцию экзамена адвоката в 10% от верхней границы.

GPT-4 стала эталонной моделью, и мир признал, что модели ИИ могут превосходить людей во многих задачах, отмечает издание.

Вскоре другие компании подхватили этот подход. В том же году Google (Alphabet) и Anthropic, поддерживаемая Amazon и Google, выпустили конкурентные для GPT-4 модели. В течение года были выпущены модели с открытым исходным кодом, которые не уступают GPT-4, такие как модели Llama 3 от Meta Platforms.

Помимо обучения больших моделей, OpenAI инвестирует в другое направление, называемое "вычисления во время тестирования" (test-time compute), которое позволяет использовать большую вычислительную мощность для решения сложных задач, таких как математические вычисления или сложные операции, требующие человеческого мышления и принятия решений.

Ранее в этом году генеральный директор компании Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет сочетать как вычисления во время тестирования, так и большие модели. Он также отметил, что модели и продукты OpenAI стали "сложными".

OpenAI достигла 12 миллиардов долларов годового дохода - СМИ