OpenAI достигла 12 миллиардов долларов годового дохода - СМИ

Разработчик ChatGPT OpenAI примерно удвоил свой доход за первые семь месяцев года, достигнув 12 миллиардов долларов годового дохода, сообщило издание Information в среду со ссылкой на источник, пишет УНН.

Детали

"По словам человека, который общался с руководителями OpenAI, OpenAI примерно удвоил свой доход за первые семь месяцев года, достигнув 12 миллиардов долларов годового дохода", - указывает издание.

Эта цифра означает, что разработчик ChatGPT генерирует 1 миллиард долларов в месяц, по сравнению с примерно 500 миллионами долларов в месяц в начале года.

Рост, как отмечается, происходит на фоне того, что компания регистрирует примерно 700 миллионов активных пользователей еженедельно для своих продуктов ChatGPT, которые используются как обычными потребителями, так и бизнес-клиентами, по сравнению с 500 миллионами активных пользователей еженедельно, которые, по данным OpenAI, имели все ее продукты в конце марта.

Рост доходов, пишет издание, свидетельствует о том, что компания может превзойти свой прогноз дохода в 12,7 миллиарда долларов за год, по сравнению с примерно 4 миллиардами долларов в 2024 году, на фоне того, как все больше предприятий и частных лиц подписываются на ее чат-бота для кодирования и других задач.

"Быстрый рост имеет свою цену. OpenAI увеличила свой прогноз расходов на наличность примерно до 8 миллиардов долларов в 2025 году, что на 1 миллиард долларов больше, чем прогнозируемые ранее в этом году расходы", по словам того же человека. Это свидетельствует о том, что она может увеличить свой предыдущий прогноз расходов на аренду серверов для обеспечения своих технологий в 14 миллиардов долларов в 2025 году, пишет издание.

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