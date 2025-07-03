OpenAI заключила с Oracle соглашение о дата-центре для ИИ на $30 млрд

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, согласилась арендовать 4,5 гигаватт вычислительной мощности у Oracle в рамках сделки стоимостью около $30 млрд в год, которая является одной из крупнейших на сегодняшний день сделок в области облачных сервисов для искусственного интеллекта, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Соглашение знаменует собой значительное расширение проекта центра обработки данных OpenAI Stargate, который она запустила с SoftBank в январе, чтобы получить доступ к огромным объемам вычислительной мощности для разработки своих мощных моделей ИИ и удовлетворения потребительского спроса на такие продукты, как ChatGPT.

По словам людей, близких к планам, Oracle установит несколько дата-центров на всей территории США, чтобы выполнить новый контракт Stargate. Примерно 4,5 ГВт будут эквивалентны примерно четверти текущей мощности действующих дата-центров США.

OpenAI и SoftBank заявили, что Stargate инвестирует до $500 млрд в строительство дата-центров в США и по всему миру.

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Совместное предприятие привлекло около 50 млрд долларов от своих партнеров-основателей, среди которых также есть сама Oracle и суверенный фонд Абу-Даби MGX. Компания не раскрывает, какая часть этого капитала была задействована.

Ранее на этой неделе группа баз данных Oracle объявила, что подписала единый контракт на облачные вычисления стоимостью 30 млрд долларов годового дохода, начиная с 2028 года, не называя заказчика. Источники, близкие к этому вопросу, подтвердили Financial Times, что заказчиком был OpenAI в рамках расширения Stargate.

Потенциальные места для новых центров обработки данных включают Техас, Мичиган, Висконсин, Вайоминг, Нью-Мексико, Джордж, Огайо и Пенсильванию, по словам источников. Oracle также расширит объект Stargate мощностью 1,2 ГВт в Абилине в штате Техас, который разрабатывается и финансируется стартапом центров обработки данных Crusoe.

Акции Oracle взлетели до рекордного максимума после объявления и продолжили расти в среду. Стоимость сделки почти втрое превышает годовую прибыль компании от бизнеса инфраструктуры центров обработки данных в 10,3 млрд долларов в 2025 году.

Oracle медленно выходила на рынок облачных вычислений, но столкнулась с резким ростом спроса на инфраструктуру центров обработки данных, поскольку компании ищут вычислительную мощность для работы систем ИИ.

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Как сообщает Financial Times, Oracle приобретет около 400 000 высокопроизводительных чипов Nvidia GB200 на сумму примерно 40 миллиардов долларов для питания центра обработки данных в Абилине.

Сделка также показывает, как OpenAI обращается к новым поставщикам облачных услуг, чтобы удовлетворить спрос на свои продукты ИИ.

Дополнение

Ранее в этом году компания пересмотрела свои коммерческие условия с Microsoft, которая была ее эксклюзивным поставщиком облачных услуг. Microsoft, которая является крупнейшим инвестором OpenAI, теперь имеет право первой отказа по контрактам. После этого изменения OpenAI подписала соглашения с Google и поставщиком neocloud CoreWeave.