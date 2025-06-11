Генеральный директор Nvidia спрогнозировал десятикратный рост мощности ИИ в Европе

Генеральный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг (Jensen Huang) прогнозирует, что вычислительные мощности Европы в сфере искусственного интеллекта вырастут в десять раз в течение следующих двух лет. И в процессе разработки будет создано более 20 так называемых фабрик искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Европа осознала важность этих фабрик искусственного интеллекта, сказал Хуанг, чья компания поставляет чипы практически для каждого крупного проекта по искусственному интеллекту, создаваемого на континенте.

Несколько массивных центров обработки данных будут иметь мощность более одного гигаватта, что потенциально сделает их одними из крупнейших в мире, сказал он во время мероприятия компании, проведенного совместно с технологической конференцией VivaTech в Париже.

Исследователи, стартапы, дефицит мощности искусственного интеллекта, ваш дефицит графических процессоров скоро будет решен для вас. Это произойдет уже в скором времени - сказал он.



Европа отстает от США в развитии инфраструктуры для искусственного интеллекта и по объемам затрат, которые вкладывают в эту сферу другие регионы. Хуанг заявил, что нехватка инфраструктуры сдерживает рост в стране, которая в остальном имеет потенциал, чтобы быть глобальным конкурентом в сфере искусственного интеллекта.

Хуанг также объявил о ряде проектов, направленных на укрепление инфраструктуры искусственного интеллекта по всей Европе. Nvidia объединяется с Mistral AI, чтобы использовать локальные вычисления для запуска сервисов стартапа.

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Предложение под названием Mistral Compute будет использовать 18 000 новых чипов Grace Blackwell от Nvidia. Она будет разработана в центре обработки данных Mistral в Эссонне, Франция. Компания планирует развернуть ее также в других локациях Европы.

Производитель чипов пытается расширить рынок ускорителей искусственного интеллекта — процессоров. Nvidia настаивает на том, чтобы страны внедряли технологии на национальном уровне, и пытается облегчить отдельным компаниям получение преимуществ от ИИ.

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В Великобритании компании по искусственному интеллекту Nebius Group NV и Nscale Global Holdings Ltd. будут использовать тысячи таких полупроводников для собственных платформ. Другие страны, включая Италию и Армению, также устанавливают новое оборудование, сообщили в Nvidia.

Напомним

Ранее генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что производительность ИИ-чипов его компании растет быстрее, чем исторические темпы, установленные законом Мура. Новый суперчип компании в 30 раз быстрее предыдущего поколения в задачах искусственного интеллекта.