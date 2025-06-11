Генеральний директор Nvidia спрогнозував десятикратне зростання потужності ШІ в Європі

Генеральний директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг (Jensen Huang) прогнозує, що обчислювальні потужності Європи у сфері штучного інтелекту зростуть удесятеро протягом наступних двох років. І в процесі розробки буде створено понад 20 так званих фабрик штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Європа усвідомила важливість цих фабрик штучного інтелекту, сказав Хуанг, чия компанія постачає чіпи практично для кожного великого проєкту зі штучного інтелекту, що створюється на континенті.

Кілька масивних центрів обробки даних матимуть потужність понад один гігават, що потенційно зробить їх одними з найбільших у світі, сказав він під час заходу компанії, проведеного спільно з технологічною конференцією VivaTech у Парижі.

Дослідники, стартапи, дефіцит потужності штучного інтелекту, ваш дефіцит графічних процесорів скоро будуть вирішені для вас. Це станеться вже незабаром - сказав він.



Європа відстає від США у розвитку інфраструктури для штучного інтелекту та за обсягами витрат, які вкладають у цю сферу інші регіони. Хуанг заявив, що брак інфраструктури стримує зростання в країні, яка в іншому має потенціал, щоб бути глобальним конкурентом у сфері штучного інтелекту.

Хуанг також оголосив про низку проектів, спрямованих на зміцнення інфраструктури штучного інтелекту по всій Європі. Nvidia об’єднується з Mistral AI, щоб використовувати локальні обчислення для запуску сервісів стартапу.

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Пропозиція під назвою Mistral Compute використовуватиме 18 000 нових чіпів Grace Blackwell від Nvidia. Вона буде розроблена в центрі обробки даних Mistral в Ессонні, Франція. Компанія планує розгорнути її також в інших локаціях Європи.

Виробник чіпів намагається розширити ринок прискорювачів штучного інтелекту — процесорів. Nvidia наполягає на тому, щоб країни впроваджували технології на національному рівні, і намагається полегшити окремим компаніям отримання переваг від ШІ.

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У Великій Британії компанії зі штучного інтелекту Nebius Group NV та Nscale Global Holdings Ltd. використовуватимуть тисячі таких напівпровідників для власних платформ. Інші країни, включаючи Італію та Вірменію, також встановлюють нове обладнання, повідомили в Nvidia.

Нагадаємо

Раніше генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявив, що продуктивність ШІ-чіпів його компанії зростає швидше, ніж історичні темпи, встановлені законом Мура. Новий суперчіп компанії у 30 разів швидший за попереднє покоління у задачах штучного інтелекту.