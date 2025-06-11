Єрмак: в Україні вже працює частина рішень щодо розробок воєнного ШІ
Київ • УНН
За словами Андрія Єрмака, стара зброя втрачає актуальність, а безпекові уявлення 1980-х не працюють. Розробки воєнного ШІ тривають, і частина рішень вже впроваджена в Україні.
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що станом на сьогодні в Україні вже працює частина рішень щодо розробок штучного інтелекту, необхідного для ведення війни. Про це він написав на сторінці в Telegram, передає УНН.
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За словами Єрмака, стара зброя, яка десятиліттями була символом сили - поступово втрачає актуальність. Уявлення про безпеку, збудовані в 1980-х роках, більше не працюють.
Розвиток технологій буде лише прискорюватись. У розробках воєнного ШІ беруть участь всі - від Заходу до Глобального Півдня. Частина рішень вже працюють у нас
Він додав, що Україна вже є частиною даного протистояння. Безпека нашої держави, як і безпека Заходу, залежатиме від технологічних рішень.
Завдання - мінімізувати людську участь у війні. Жарти про "термінатора" більше не сприймаються як щось фантастичне. Розвиток технологій буде лише прискорюватись. У розробках воєнного ШІ беруть участь всі - від Заходу до Глобального Півдня. Частина рішень вже працюють у нас. В майбутньому той, хто матиме кращі оновлення систем - отримуватиме перевагу – написав Єрмак.
Нагадаємо
У адміністрації президента США Дональда Трампа вирішили готуватися до запуску чат-бота AI.gov Він має на меті інтегрувати штучний інтелект в урядові структури.