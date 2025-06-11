Ермак: в Украине уже работает часть решений по разработкам военного ИИ

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что по состоянию на сегодня в Украине уже работает часть решений по разработкам искусственного интеллекта, необходимого для ведения войны. Об этом он написал на странице в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Ермака, старое оружие, которое десятилетиями было символом силы - постепенно теряет актуальность. Представления о безопасности, построенные в 1980-х годах, больше не работают.

Развитие технологий будет только ускоряться. В разработках военного ИИ принимают участие все - от Запада до Глобального Юга. Часть решений уже работают у нас – отметил Ермак.

Он добавил, что Украина уже является частью данного противостояния. Безопасность нашего государства, как и безопасность Запада, будет зависеть от технологических решений.

Задача - минимизировать человеческое участие в войне. Шутки о "терминаторе" больше не воспринимаются как что-то фантастическое. Развитие технологий будет только ускоряться. В разработках военного ИИ принимают участие все - от Запада до Глобального Юга. Часть решений уже работают у нас. В будущем тот, кто будет иметь лучшие обновления систем - будет получать преимущество – написал Ермак. – написал Ермак.

Напомним

В администрации президента США Дональда Трампа решили готовиться к запуску чат-бота AI.gov Он имеет целью интегрировать искусственный интеллект в правительственные структуры.