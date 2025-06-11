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Адміністрація Трампа запускає власний чат-бот із штучним інтелектом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Адміністрація президента США готується до запуску чат-бота AI.gov для інтеграції штучного інтелекту в урядові структури. Проєкт має запрацювати 4 липня.

Адміністрація Трампа запускає власний чат-бот із штучним інтелектом - ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готується запустити власний чат-бот задля інтеграції штучного інтелекту в урядові структури. Про це повідомляє Gizmodo, пише УНН.

Деталі

Видання повідомляє, що AI.gov, ймовірно, є роботою Служби трансформації технологій Адміністрації загальних служб США, якою наразі керує Томас Шедд. Він колишній інженер Tesla, якого New York Times назвала союзником Ілона Маска. У аудіозаписі зустрічі, опублікованому 404 Media, чути, як Шедд наполягає на інтеграції штучного інтелекту в уряд.

Хоча AI.gov наразі перенаправляє на цільову сторінку Білого дому, версія сайту, яку виявила 404 Media, розкриває деякі деталі проєкту, зокрема місію "Прискорити державні інновації за допомогою штучного інтелекту". Схоже, що проєкт включає чат-бота, хоча деталі щодо того, що саме цей бот зможе робити, нечіткі.

Також йшлося про плани запуску програми Application Programming Interface, який інтегруватиметься з OpenAI, Google та Anthropic. Код проєкту свідчить про те, що вони також працюють над інтеграцією з Bedrock від Amazon Web Services та LLaMA від Meta.

Запланованою датою запуску проєкту є 4 липня, День незалежності США. Очевидно, це є одним зі способів відзначити свято.

Раніше цього року, коли Ілон Маск та Департамент ефективності урядування безцеремонно звільняли федеральних службовців з Адміністрації загальних служб, було запущено чат-бота, який мав допомогти решті членів агентства з їхніми завданнями.

Повідомляється, що цей проєкт був у розробці, перш ніж команда DOGE поспішно його закрила, ймовірно, намагаючись компенсувати всю робочу силу, яка була скорочена з агентства. Проєкт AI.gov, схоже, є чимось новим, вигаданим Шеддом та командою, яка залишається в технічній команді GSA.

Доповнення

Ілон Маск анонсував XChat з функціями шифрування, зникаючих повідомлень та передачі файлів. Експерти ставлять під сумнів безпеку платформи, вказуючи на неточності в описі шифрування.

Марк Цукерберг анонсував запровадження преміум-підписки з додатковими функціями та реклами у застосунку Meta AI. Компанія планує інвестувати до 72 млрд доларів у ШІ.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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