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Администрация Трампа запускает собственный чат-бот с искусственным интеллектом - СМИ

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Администрация президента США готовится к запуску чат-бота AI.gov для интеграции искусственного интеллекта в правительственные структуры. Проект должен заработать 4 июля.

Администрация Трампа запускает собственный чат-бот с искусственным интеллектом - СМИ

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готовится запустить собственный чат-бот для интеграции искусственного интеллекта в правительственные структуры. Об этом сообщает Gizmodo, пишет УНН.

Детали

Издание сообщает, что AI.gov, вероятно, является работой Службы трансформации технологий Администрации общих служб США, которой в настоящее время руководит Томас Шедд. Он бывший инженер Tesla, которого New York Times назвала союзником Илона Маска. В аудиозаписи встречи, опубликованной 404 Media, слышно, как Шедд настаивает на интеграции искусственного интеллекта в правительство.

Хотя AI.gov в настоящее время перенаправляет на целевую страницу Белого дома, версия сайта, которую обнаружила 404 Media, раскрывает некоторые детали проекта, в частности миссию "Ускорить государственные инновации с помощью искусственного интеллекта". Похоже, что проект включает чат-бота, хотя детали относительно того, что именно этот бот сможет делать, нечеткие.

Также речь шла о планах запуска программы Application Programming Interface, который будет интегрироваться с OpenAI, Google и Anthropic. Код проекта свидетельствует о том, что они также работают над интеграцией с Bedrock от Amazon Web Services и LLaMA от Meta.

Запланированной датой запуска проекта является 4 июля, День независимости США. Очевидно, это один из способов отметить праздник.

Ранее в этом году, когда Илон Маск и Департамент эффективности управления бесцеремонно увольняли федеральных служащих из Администрации общих служб, был запущен чат-бот, который должен был помочь остальным членам агентства с их задачами.

Сообщается, что этот проект был в разработке, прежде чем команда DOGE поспешно его закрыла, вероятно, пытаясь компенсировать всю рабочую силу, которая была сокращена из агентства. Проект AI.gov, похоже, является чем-то новым, придуманным Шеддом и командой, которая остается в технической команде GSA.

Дополнение

Илон Маск анонсировал XChat с функциями шифрования, исчезающих сообщений и передачи файлов. Эксперты сомневаются в безопасности платформы, указывая на неточности в описании шифрования.

Марк Цукерберг анонсировал введение премиум-подписки с дополнительными функциями и рекламы в приложении Meta AI. Компания планирует инвестировать до 72 млрд долларов в ИИ.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществополитикаНовости МираТехнологии
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Марк Цукерберг
OpenAI
Нью-Йорк Таймс
Белый дом
Дональд Трамп
Элон Маск
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