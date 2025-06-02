Маск анонсував запуск месенджера XChat з шифрування у стилі Bitcoin
Київ • УНН
Ілон Маск анонсував XChat з функціями шифрування, зникаючих повідомлень та передачі файлів. Експерти ставлять під сумнів безпеку платформи, вказуючи на неточності в описі шифрування.
Підприємець та мільярдер Ілон Маск, оголосив про запуск нового месенджера під назвою XChat. Незважаючи на обіцянки розробки нової технології, криптоспільнота та технічні експерти сприйняли новину скептично, пише УНН з посиланням на повідомлення Маска в Х.
Деталі
Зовсім новий XChat розгортається з шифруванням, зникаючими повідомленнями та можливістю надсилання будь-яких файлів. Також доступні аудіо/відеодзвінки
Також Маск повідомив, що основною особливістю XChat стало використання мови програмування Rust та "Bitcoin-style" шифрування.
Втім, видання CCN пише, що експерти звернули увагу, що транзакції в біткоїні підписуються, а не шифруються.
Bitcoin BTC $104,470.00 переважно використовує підписи, а не шифрування. Це як сказати, що ми запустимо ракету на воді, бо NASA використовує водень і кисень
Фахівець також наголосив, що терміни "Bitcoin-style" і "Rust" — це не специфікація шифрування і не свідчення високої безпеки для месенджера.
Якщо зашифровані повідомлення не зберігаються виключно у застосунку, швидше за все, вони не просто в Rust
XChat обіцяє кінцеве шифрування, зникання повідомлень і можливість надсилати будь-які файли, включно з аудіо та відео, без прив’язки до телефонного номера. Проте експерти вважають, оголошені технічні подробиці поки не дають чіткої картини щодо надійності та безпеки нової платформи.
Наразі ринок біткоїна залишається стабільним — за даними CoinDesk, курс тримається на рівні близько $ 105 000 після падіння понад 3% минулого тижня.
Доповнення
Ілон Маск заперечив інформацію про те, що його компанія xAI уклала угоду з Telegram щодо співпраці зі впровадження технології штучного інтелекту у месенджері. Раніше Павло Дуров анонсував появу чат-бота Grok у Telegram.