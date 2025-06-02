Маск анонсував запуск месенджера XChat з шифрування у стилі Bitcoin

Підприємець та мільярдер Ілон Маск, оголосив про запуск нового месенджера під назвою XChat. Незважаючи на обіцянки розробки нової технології, криптоспільнота та технічні експерти сприйняли новину скептично, пише УНН з посиланням на повідомлення Маска в Х.

Зовсім новий XChat розгортається з шифруванням, зникаючими повідомленнями та можливістю надсилання будь-яких файлів. Також доступні аудіо/відеодзвінки

Також Маск повідомив, що основною особливістю XChat стало використання мови програмування Rust та "Bitcoin-style" шифрування.

Втім, видання CCN пише, що експерти звернули увагу, що транзакції в біткоїні підписуються, а не шифруються.

Bitcoin BTC $104,470.00 переважно використовує підписи, а не шифрування. Це як сказати, що ми запустимо ракету на воді, бо NASA використовує водень і кисень

Фахівець також наголосив, що терміни "Bitcoin-style" і "Rust" — це не специфікація шифрування і не свідчення високої безпеки для месенджера.

Якщо зашифровані повідомлення не зберігаються виключно у застосунку, швидше за все, вони не просто в Rust