Маск анонсировал запуск мессенджера XChat с шифрованием в стиле Bitcoin
Киев • УНН
Илон Маск анонсировал XChat с функциями шифрования, исчезающих сообщений и передачи файлов. Эксперты ставят под сомнение безопасность платформы, указывая на неточности в описании шифрования.
Предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил о запуске нового мессенджера под названием XChat. Несмотря на обещания разработки новой технологии, криптосообщество и технические эксперты восприняли новость скептически, пишет УНН со ссылкой на сообщение Маска в Х.
Детали
Совершенно новый XChat разворачивается с шифрованием, исчезающими сообщениями и возможностью отправки любых файлов. Также доступны аудио/видеозвонки
Также Маск сообщил, что основной особенностью XChat стало использование языка программирования Rust и "Bitcoin-style" шифрование.
Впрочем, издание CCN пишет, что эксперты обратили внимание, что транзакции в биткоине подписываются, а не шифруются.
Bitcoin BTC $104,470.00 преимущественно использует подписи, а не шифрование. Это как сказать, что мы запустим ракету на воде, потому что NASA использует водород и кислород
Специалист также подчеркнул, что термины "Bitcoin-style" и "Rust" — это не спецификация шифрования и не свидетельство высокой безопасности для мессенджера.
Если зашифрованные сообщения не хранятся исключительно в приложении, скорее всего, они не просто в Rust
XChat обещает конечное шифрование, исчезновение сообщений и возможность отправлять любые файлы, включая аудио и видео, без привязки к телефонному номеру. Однако эксперты считают, объявленные технические подробности пока не дают четкой картины относительно надежности и безопасности новой платформы.
В настоящее время рынок биткоина остается стабильным — по данным CoinDesk, курс держится на уровне около $105 000 после падения более 3% на прошлой неделе.
Дополнение
Илон Маск опроверг информацию о том, что его компания xAI заключила соглашение с Telegram о сотрудничестве по внедрению технологии искусственного интеллекта в мессенджере. Ранее Павел Дуров анонсировал появление чат-бота Grok в Telegram.