Маск анонсировал запуск мессенджера XChat с шифрованием в стиле Bitcoin

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев
11:49 • 9564 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

11:45 • 12446 просмотра

В Стамбуле стартовали переговоры Украины и россии при участии Турции - МИД

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 93033 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 117522 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 180132 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 200767 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 117466 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 256904 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

31 мая, 16:00 • 184464 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 123865 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.4м/с
38%
750мм
Популярные новости

Комбинированные удары по Харькову: шесть раненых, среди них двое детей

2 июня, 02:37 • 68942 просмотра

Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки

2 июня, 05:57 • 124037 просмотра

Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

06:58 • 36409 просмотра

Спецоперация "Паутина": в ЦПД СНБО сообщили об уничтожении минимум 13 российских самолетов

07:10 • 19206 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

07:53 • 38239 просмотра
публикации

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

11:49 • 9564 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 256904 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 303849 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 317245 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 323037 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Джон Хили

Олег Синегубов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Стамбул

Киев

Турция

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

07:53 • 38331 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 104459 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 184477 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 127472 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 158621 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Шахед-136

9К720 Искандер

Нефть марки Brent

Фокс Ньюс

Маск анонсировал запуск мессенджера XChat с шифрованием в стиле Bitcoin

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Илон Маск анонсировал XChat с функциями шифрования, исчезающих сообщений и передачи файлов. Эксперты ставят под сомнение безопасность платформы, указывая на неточности в описании шифрования.

Маск анонсировал запуск мессенджера XChat с шифрованием в стиле Bitcoin

Предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил о запуске нового мессенджера под названием XChat. Несмотря на обещания разработки новой технологии, криптосообщество и технические эксперты восприняли новость скептически, пишет УНН со ссылкой на сообщение Маска в Х.

 Детали

Совершенно новый XChat разворачивается с шифрованием, исчезающими сообщениями и возможностью отправки любых файлов. Также доступны аудио/видеозвонки

- написал Маск. 

Также Маск сообщил, что основной особенностью XChat стало использование языка программирования Rust и "Bitcoin-style" шифрование.

Впрочем, издание CCN пишет, что эксперты обратили внимание, что транзакции в биткоине подписываются, а не шифруются.

Bitcoin BTC $104,470.00 преимущественно использует подписи, а не шифрование. Это как сказать, что мы запустим ракету на воде, потому что NASA использует водород и кислород

- прокомментировал Иэн Мирс, доцент Университета Мэриленда.

Специалист также подчеркнул, что термины "Bitcoin-style" и "Rust" — это не спецификация шифрования и не свидетельство высокой безопасности для мессенджера.

Если зашифрованные сообщения не хранятся исключительно в приложении, скорее всего, они не просто в Rust

-  объяснил Мирс.

XChat обещает конечное шифрование, исчезновение сообщений и возможность отправлять любые файлы, включая аудио и видео, без привязки к телефонному номеру. Однако эксперты считают, объявленные технические подробности пока не дают четкой картины относительно надежности и безопасности новой платформы.

В настоящее время рынок биткоина остается стабильным — по данным CoinDesk, курс держится на уровне около $105 000 после падения более 3% на прошлой неделе. 

Дополнение

Илон Маск опроверг информацию о том, что его компания xAI заключила соглашение с Telegram о сотрудничестве по внедрению технологии искусственного интеллекта в мессенджере. Ранее Павел Дуров анонсировал появление чат-бота Grok в Telegram. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости МираТехнологии
Биткойн
Элон Маск
Телеграмма
Твиттер
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9