Маск анонсировал запуск мессенджера XChat с шифрованием в стиле Bitcoin

Предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил о запуске нового мессенджера под названием XChat. Несмотря на обещания разработки новой технологии, криптосообщество и технические эксперты восприняли новость скептически, пишет УНН со ссылкой на сообщение Маска в Х.

Совершенно новый XChat разворачивается с шифрованием, исчезающими сообщениями и возможностью отправки любых файлов. Также доступны аудио/видеозвонки

Также Маск сообщил, что основной особенностью XChat стало использование языка программирования Rust и "Bitcoin-style" шифрование.

Впрочем, издание CCN пишет, что эксперты обратили внимание, что транзакции в биткоине подписываются, а не шифруются.

Bitcoin BTC $104,470.00 преимущественно использует подписи, а не шифрование. Это как сказать, что мы запустим ракету на воде, потому что NASA использует водород и кислород

Специалист также подчеркнул, что термины "Bitcoin-style" и "Rust" — это не спецификация шифрования и не свидетельство высокой безопасности для мессенджера.

Если зашифрованные сообщения не хранятся исключительно в приложении, скорее всего, они не просто в Rust