Маск заперечує, що його компанія xAI уклала угоду з Telegram
Київ • УНН
Ілон Маск заперечив інформацію про те, що його компанія xAI уклала угоду з Telegram щодо співпраці зі впровадження технології штучного інтелекту у месенджері. Раніше Павло Дуров анонсував появу чат-бота Grok у Telegram.
Мільярдер, очільник Tesla та SpaceX, власник соцмережі X Ілон Маск заперечив, що його компанія xAI, яка розробила чат-бот Grok, уклала угоду з Telegram на співпрацю. Про це він написав у соцмережі X, передає УНН.
Угода не була підписана
Деталі
Напередодні засновник Telegram Павло Дуров заявив, що домовився з американським мільярдером про співпрацю. І тепер у Telegram буцімто буде чат-бот зі штучним інтелектом.
Він широко анонсував нову технологію у своєму месенджері. Сказав, що цього літа користувачі Telegram отримають доступ до "найкращої технології штучного інтелекту на ринку". Мовляв, обидва бізнесмени домовилися про річне партнерство, щоб запропонувати чат-бота Grok від xAI для понад мільярда користувачів Telegram.
Нагадаємо
Компанія мільярдера Ілона Маска, що займається розробкою штучного інтелекту, xAI поступово виводить свого чат-бота Grok на рівень таких головних конкурентів, як ChatGPT та Gemini від Google.