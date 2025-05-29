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Маск заперечує, що його компанія xAI уклала угоду з Telegram

Київ • УНН

 • 948 перегляди

Ілон Маск заперечив інформацію про те, що його компанія xAI уклала угоду з Telegram щодо співпраці зі впровадження технології штучного інтелекту у месенджері. Раніше Павло Дуров анонсував появу чат-бота Grok у Telegram.

Маск заперечує, що його компанія xAI уклала угоду з Telegram

Мільярдер, очільник Tesla та SpaceX, власник соцмережі X Ілон Маск заперечив, що його компанія xAI, яка розробила чат-бот Grok, уклала угоду з Telegram на співпрацю. Про це він написав у соцмережі X, передає УНН.

Угода не була підписана

написав Маск у X.

Деталі

Напередодні засновник Telegram Павло Дуров заявив, що домовився з американським мільярдером про співпрацю. І тепер у Telegram буцімто буде чат-бот зі штучним інтелектом.

Він широко анонсував нову технологію у своєму месенджері. Сказав, що цього літа користувачі Telegram отримають доступ до "найкращої технології штучного інтелекту на ринку". Мовляв, обидва бізнесмени домовилися про річне партнерство, щоб запропонувати чат-бота Grok від xAI для понад мільярда користувачів Telegram.

Нагадаємо

Компанія мільярдера Ілона Маска, що займається розробкою штучного інтелекту, xAI поступово виводить свого чат-бота Grok на рівень таких головних конкурентів, як ChatGPT та Gemini від Google.

Лілія Набока

Лілія Набока

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