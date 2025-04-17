Grok від xAI Маска наздоганяє ChatGPT та Gemini з функцією "пам'яті"

Компанія мільярдера Ілона Маска, що займається розробкою штучного інтелекту, xAI поступово виводить свого чат-бота Grok на рівень таких головних конкурентів, як ChatGPT та Gemini від Google, повідомляє TechCrunch, пише УНН.

Деталі

У середу ввечері xAI анонсувала функцію "пам'яті" для Grok, яка дозволяє роботові запам'ятовувати деталі минулих розмов з користувачем. Тепер, якщо ви попросите Grok дати рекомендації, він даватиме більш персоналізовані відповіді, припускаючи, що ви досить довго ним користувалися, щоб дозволити йому "вивчити" ваші уподобання.

У ChatGPT вже давно є схожа функція пам'яті, яка нещодавно була оновлена ​​для посилання на всю історію чатів користувача. Gemini також має постійну пам'ять, щоб підганяти свої відповіді під окремих людей.

"Спогади прозорі, - ідеться в повідомленні офіційного облікового запису Grok на X. - Ви можете точно бачити, що знає Grok, і вибирати, що забути".

Нова функція пам'яті Grok доступна у бета-версії на Grok.com та у програмах Grok для iOS та Android, але не для користувачів у ЄС чи Великій Британії. Її можна вимкнути на сторінці "Керування даними" в меню налаштувань, а окремі "спогади" можна видалити, натиснувши на значок під спогадом в інтерфейсі чату Grok в Інтернеті (і невдовзі на Android).

xAI повідомляє, що працює над використанням функції пам'яті в Grok на X.

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів