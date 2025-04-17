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Grok от xAI Маска догоняет ChatGPT и Gemini с функцией "памяти"

Киев • УНН

 • 5626 просмотра

Чат-бот Grok получил функцию "памяти", позволяющую запоминать детали прошлых разговоров. Это делает ответы более персонализированными, как в ChatGPT и Gemini.

Grok от xAI Маска догоняет ChatGPT и Gemini с функцией "памяти"

Компания миллиардера Илона Маска, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, xAI постепенно выводит своего чат-бота Grok на уровень таких главных конкурентов, как ChatGPT и Gemini от Google, сообщает TechCrunch, пишет УНН.

Детали

В среду вечером xAI анонсировала функцию "памяти" для Grok, которая позволяет роботу запоминать детали прошлых разговоров с пользователем. Теперь, если вы попросите Grok дать рекомендации, он будет давать более персонализированные ответы, предполагая, что вы достаточно долго им пользовались, чтобы позволить ему "изучить" ваши предпочтения.

У ChatGPT уже давно есть похожая функция памяти, которая недавно была обновлена ​​для ссылки на всю историю чатов пользователя. Gemini также имеет постоянную память, чтобы подгонять свои ответы под отдельных людей.

"Воспоминания прозрачны, - говорится в сообщении официального аккаунта Grok на X. - Вы можете точно видеть, что знает Grok, и выбирать, что забыть".

Новая функция памяти Grok доступна в бета-версии на Grok.com и в приложениях Grok для iOS и Android, но не для пользователей в ЕС или Великобритании. Ее можно отключить на странице "Управление данными" в меню настроек, а отдельные "воспоминания" можно удалить, нажав на значок под воспоминанием в интерфейсе чата Grok в Интернете (и вскоре на Android).

xAI сообщает, что работает над использованием функции памяти в Grok на X.

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