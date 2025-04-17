Grok от xAI Маска догоняет ChatGPT и Gemini с функцией "памяти"
Киев • УНН
Чат-бот Grok получил функцию "памяти", позволяющую запоминать детали прошлых разговоров. Это делает ответы более персонализированными, как в ChatGPT и Gemini.
Компания миллиардера Илона Маска, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, xAI постепенно выводит своего чат-бота Grok на уровень таких главных конкурентов, как ChatGPT и Gemini от Google, сообщает TechCrunch, пишет УНН.
Детали
В среду вечером xAI анонсировала функцию "памяти" для Grok, которая позволяет роботу запоминать детали прошлых разговоров с пользователем. Теперь, если вы попросите Grok дать рекомендации, он будет давать более персонализированные ответы, предполагая, что вы достаточно долго им пользовались, чтобы позволить ему "изучить" ваши предпочтения.
У ChatGPT уже давно есть похожая функция памяти, которая недавно была обновлена для ссылки на всю историю чатов пользователя. Gemini также имеет постоянную память, чтобы подгонять свои ответы под отдельных людей.
"Воспоминания прозрачны, - говорится в сообщении официального аккаунта Grok на X. - Вы можете точно видеть, что знает Grok, и выбирать, что забыть".
Новая функция памяти Grok доступна в бета-версии на Grok.com и в приложениях Grok для iOS и Android, но не для пользователей в ЕС или Великобритании. Ее можно отключить на странице "Управление данными" в меню настроек, а отдельные "воспоминания" можно удалить, нажав на значок под воспоминанием в интерфейсе чата Grok в Интернете (и вскоре на Android).
xAI сообщает, что работает над использованием функции памяти в Grok на X.
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