Маск отрицает, что его компания xAI заключила соглашение с Telegram

Миллиардер, глава Tesla и SpaceX, владелец соцсети X Илон Маск отрицает, что его компания xAI, разработавшая чат-бот Grok, заключила соглашение с Telegram о сотрудничестве. Об этом он написал в соцсети X, передает УНН.

Соглашение не было подписано написал Маск в X.

Детали

Накануне основатель Telegram Павел Дуров заявил, что договорился с американским миллиардером о сотрудничестве. И теперь в Telegram якобы будет чат-бот с искусственным интеллектом.

Он широко анонсировал новую технологию в своем мессенджере. Сказал, что этим летом пользователи Telegram получат доступ к "лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке". Мол, оба бизнесмена договорились о годовом партнерстве, чтобы предложить чат-бота Grok от xAI для более миллиарда пользователей Telegram.

Напомним

Компания миллиардера Илона Маска, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, xAI постепенно выводит своего чат-бота Grok на уровень таких главных конкурентов, как ChatGPT и Gemini от Google.