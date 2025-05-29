Маск отрицает, что его компания xAI заключила соглашение с Telegram

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить
Эксклюзив
08:12 • 1626 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

06:00 • 22137 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 45251 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 90929 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 97398 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 108106 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 100079 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
28 мая, 07:55 • 170930 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
28 мая, 06:00 • 73684 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

28 мая, 05:00 • 201373 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.7м/с
67%
744мм
Популярные новости

В санкт-петербурге масштабный пожар на стратегическом заводе "авангард": что известно

29 мая, 00:27 • 26601 просмотра

Суд США приостановил действие большинства импортных тарифов Трампа

29 мая, 00:59 • 10469 просмотра

В ночь на 29 мая москву атаковали беспилотники: под удар попал жилой комплекс

29 мая, 02:03 • 64120 просмотра

В Николаевской области задержали мужчину за изнасилование односельчанки: подробности

29 мая, 02:35 • 34781 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

06:22 • 6992 просмотра
публикации

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

06:00 • 22140 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 123235 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 201373 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 211871 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 216417 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Фридрих Мерц

Франк-Вальтер Штайнмайер

Хакан Фидан

Петтери Орпо

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Киев

Берлин

Ватикан

Вашингтон

Белый дом

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

07:36 • 2060 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

06:22 • 7108 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 77733 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 138473 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 77395 просмотра
Актуальное

Facebook

Телеграмма

Старлинк

Financial Times

YouTube

Маск отрицает, что его компания xAI заключила соглашение с Telegram

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Илон Маск опроверг информацию о том, что его компания xAI заключила соглашение с Telegram о сотрудничестве по внедрению технологии искусственного интеллекта в мессенджере. Ранее Павел Дуров анонсировал появление чат-бота Grok в Telegram.

Маск отрицает, что его компания xAI заключила соглашение с Telegram

Миллиардер, глава Tesla и SpaceX, владелец соцсети X Илон Маск отрицает, что его компания xAI, разработавшая чат-бот Grok, заключила соглашение с Telegram о сотрудничестве. Об этом он написал в соцсети X, передает УНН.

Соглашение не было подписано

написал Маск в X.

Детали

Накануне основатель Telegram Павел Дуров заявил, что договорился с американским миллиардером о сотрудничестве. И теперь в Telegram якобы будет чат-бот с искусственным интеллектом.

Он широко анонсировал новую технологию в своем мессенджере. Сказал, что этим летом пользователи Telegram получат доступ к "лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке". Мол, оба бизнесмена договорились о годовом партнерстве, чтобы предложить чат-бота Grok от xAI для более миллиарда пользователей Telegram.

Напомним

Компания миллиардера Илона Маска, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, xAI постепенно выводит своего чат-бота Grok на уровень таких главных конкурентов, как ChatGPT и Gemini от Google.

Лилия Набока

Лилия Набока

ТехнологииМультимедиа
Павел Дуров
ЧатГПТ
SpaceX
Tesla Inc
Элон Маск
Телеграмма
Гугл
Brent
$65.44
Bitcoin
$107,842.80
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,295.60
Ethereum
$2,728.92