Випуск першої відкритої моделі OpenAI затримується до кінця літа

Випуск першої відкритої моделі OpenAI, який було заплановано за кілька років, буде відкладено до пізнього літа. Про це повідомив у соцмережі "Х" генеральний директор OpenAI Сем Альтман, передає УНН.

Ми витратимо трохи більше часу на нашу модель з відкритими вагами, тобто очікуємо її пізніше цього літа, але не в червні. Наша дослідницька команда зробила щось несподіване та досить дивовижне, і ми вважаємо, що це буде варте очікування, але потрібно трохи більше часу