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Випуск першої відкритої моделі OpenAI затримується до кінця літа

Київ • УНН

 • 120 перегляди

OpenAI відкладає випуск своєї першої відкритої моделі через несподівані досягнення дослідницької команди. Китайська AI-лабораторія Qwen вже випустила гібридні моделі AI.

Випуск першої відкритої моделі OpenAI затримується до кінця літа

Випуск першої відкритої моделі OpenAI, який було заплановано за кілька років, буде відкладено до пізнього літа. Про це повідомив у соцмережі "Х" генеральний директор OpenAI Сем Альтман, передає УНН.

Деталі

Ми витратимо трохи більше часу на нашу модель з відкритими вагами, тобто очікуємо її пізніше цього літа, але не в червні. Наша дослідницька команда зробила щось несподіване та досить дивовижне, і ми вважаємо, що це буде варте очікування, але потрібно трохи більше часу

– написав він у соцмережі.

Додатково

Впродовж декількох місяців після того, як OpenAI вперше оголосила про намір випустити відкриту модель, ситуація в цій сфері стала більш конкурентною. Як повідомляє techcrunch.com, у квітні китайська AI-лабораторія Qwen випустила сім'ю гібридних моделей AI-розуміння, які можуть перемикатися між тим, щоб "міркувати" над проблемами, і надавати традиційні, швидкі відповіді.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа готується до запуску чат-бота AI.gov для інтеграції штучного інтелекту в урядові структури.

Євген Устименко

Євген Устименко

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Сем Альтман
OpenAI
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