Випуск першої відкритої моделі OpenAI затримується до кінця літа
Київ • УНН
OpenAI відкладає випуск своєї першої відкритої моделі через несподівані досягнення дослідницької команди. Китайська AI-лабораторія Qwen вже випустила гібридні моделі AI.
Випуск першої відкритої моделі OpenAI, який було заплановано за кілька років, буде відкладено до пізнього літа. Про це повідомив у соцмережі "Х" генеральний директор OpenAI Сем Альтман, передає УНН.
Деталі
Ми витратимо трохи більше часу на нашу модель з відкритими вагами, тобто очікуємо її пізніше цього літа, але не в червні. Наша дослідницька команда зробила щось несподіване та досить дивовижне, і ми вважаємо, що це буде варте очікування, але потрібно трохи більше часу
Додатково
Впродовж декількох місяців після того, як OpenAI вперше оголосила про намір випустити відкриту модель, ситуація в цій сфері стала більш конкурентною. Як повідомляє techcrunch.com, у квітні китайська AI-лабораторія Qwen випустила сім'ю гібридних моделей AI-розуміння, які можуть перемикатися між тим, щоб "міркувати" над проблемами, і надавати традиційні, швидкі відповіді.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа готується до запуску чат-бота AI.gov для інтеграції штучного інтелекту в урядові структури.