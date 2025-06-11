Выпуск первой открытой модели OpenAI задерживается до конца лета

$41.560.06
47.500.13
ukenru
"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)
Эксклюзив
07:03 • 7900 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
07:00 • 16169 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
06:29 • 24504 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 30136 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 59411 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 48823 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

10 июня, 14:41 • 54165 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
10 июня, 13:58 • 62210 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
10 июня, 13:21 • 50364 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

10 июня, 13:16 • 46043 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.5м/с
41%
750мм
Популярные новости

Удар по Харькову: количество жертв и раненых возросло, среди пострадавших - дети

10 июня, 23:13 • 18669 просмотра

В Ирпене администратора ресторана наказали за российскую музыку

10 июня, 23:45 • 21107 просмотра

Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении ее в международных водах и ответила на критику Трампа

11 июня, 00:43 • 17273 просмотра

В Сумах вандалы повредили Аллею Славы, изобразив символ "Z" на баннере

11 июня, 01:47 • 22742 просмотра

НАТО стремится включить средства для Украины в новый целевой показатель расходов - Bloomberg

06:12 • 15555 просмотра
публикации

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

06:29 • 24507 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 269042 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 256447 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 247059 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 251568 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Пит Хегсетх

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Киев

Соединённые Штаты

Стамбул

Харьков

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 20521 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 31618 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 59173 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 42531 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 78242 просмотра
Актуальное

Северный поток — 2

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Ми-24

Выпуск первой открытой модели OpenAI задерживается до конца лета

Киев • УНН

 • 94 просмотра

OpenAI откладывает выпуск своей первой открытой модели из-за неожиданных достижений исследовательской команды. Китайская AI-лаборатория Qwen уже выпустила гибридные модели AI.

Выпуск первой открытой модели OpenAI задерживается до конца лета

Выпуск первой открытой модели OpenAI, который был запланирован за несколько лет, будет отложен до позднего лета. Об этом сообщил в соцсети "Х" генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, передает УНН.

Детали

Мы потратим немного больше времени на нашу модель с открытыми весами, то есть ожидаем ее позже этим летом, но не в июне. Наша исследовательская команда сделала что-то неожиданное и довольно удивительное, и мы считаем, что это будет стоить ожидания, но нужно немного больше времени

– написал он в соцсети.

Дополнительно

В течение нескольких месяцев после того, как OpenAI впервые объявила о намерении выпустить открытую модель, ситуация в этой сфере стала более конкурентной. Как сообщает techcrunch.com, в апреле китайская AI-лаборатория Qwen выпустила семью гибридных моделей AI-понимания, которые могут переключаться между тем, чтобы "рассуждать" над проблемами, и предоставлять традиционные, быстрые ответы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа готовится к запуску чат-бота AI.gov для интеграции искусственного интеллекта в правительственные структуры.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоНовости МираТехнологии
Сэм Альтман
OpenAI
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9