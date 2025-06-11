Выпуск первой открытой модели OpenAI задерживается до конца лета

Выпуск первой открытой модели OpenAI, который был запланирован за несколько лет, будет отложен до позднего лета. Об этом сообщил в соцсети "Х" генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, передает УНН.

Детали

Мы потратим немного больше времени на нашу модель с открытыми весами, то есть ожидаем ее позже этим летом, но не в июне. Наша исследовательская команда сделала что-то неожиданное и довольно удивительное, и мы считаем, что это будет стоить ожидания, но нужно немного больше времени – написал он в соцсети.

Дополнительно

В течение нескольких месяцев после того, как OpenAI впервые объявила о намерении выпустить открытую модель, ситуация в этой сфере стала более конкурентной. Как сообщает techcrunch.com, в апреле китайская AI-лаборатория Qwen выпустила семью гибридных моделей AI-понимания, которые могут переключаться между тем, чтобы "рассуждать" над проблемами, и предоставлять традиционные, быстрые ответы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа готовится к запуску чат-бота AI.gov для интеграции искусственного интеллекта в правительственные структуры.