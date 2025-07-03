OpenAI уклала з Oracle угоду на дата-центр для ШІ на $30 млрд

$41.810.01
49.130.28
ukenru
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
08:45 • 1459 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
07:48 • 10047 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
06:58 • 19051 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
06:55 • 18565 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
06:19 • 18397 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
2 липня, 18:14 • 44988 перегляди
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 145061 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
2 липня, 13:11 • 92098 перегляди
Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
2 липня, 12:33 • 78125 перегляди
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
Ексклюзив
2 липня, 11:52 • 146605 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.4м/с
46%
752мм
Популярнi новини
Суттєво пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі: в Одесі показали наслідки нічної атаки рф (фото)3 липня, 01:51 • 28443 перегляди
"Я шкодую, що американці приймають таке рішення": в Польщі відреагували на паузу США в постачанні зброї Україні3 липня, 02:05 • 12669 перегляди
Нічний обстріл Одеси: 10 людей, включаючи дітей, врятовано з пошкодженої багатоповерхівки03:07 • 33597 перегляди
Україну накриє аномальна спека: де очікувати дощі 3 липня03:27 • 14830 перегляди
У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі загрози дронів05:52 • 28378 перегляди
Публікації
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки 08:45 • 1450 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 145054 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема2 липня, 13:43 • 107838 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок2 липня, 13:18 • 123450 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
2 липня, 11:52 • 146603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Майкл Маккол
Кіпер Олег Олександрович
Анджей Дуда
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 34418 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 43736 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 51762 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 107060 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 64223 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк таймс
Іскандер (ОТРК)
Starlink
Шахед-136

OpenAI уклала з Oracle угоду на дата-центр для ШІ на $30 млрд

Київ • УНН

 • 63 перегляди

OpenAI уклала угоду з Oracle на оренду 4,5 ГВт обчислювальної потужності вартістю $30 млрд на рік для розширення проекту Stargate. Oracle побудує кілька дата-центрів у США для виконання контракту, що є однією з найбільших угод у галузі хмарних сервісів для ШІ.

OpenAI уклала з Oracle угоду на дата-центр для ШІ на $30 млрд

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, погодилася орендувати 4,5 гігават обчислювальної потужності у Oracle в межах угоди вартістю близько $30 млрд на рік, яка є однією з найбільших на сьогодні угод у галузі хмарних сервісів для штучного інтелекту, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Угода знаменує собою значне розширення проекту центру обробки даних OpenAI Stargate, який вона запустила з SoftBank у січні, щоб отримати доступ до величезних обсягів обчислювальної потужності для розробки своїх потужних моделей ШІ та задоволення споживчого попиту на такі продукти, як ChatGPT.

За словами людей, близьких до планів, Oracle встановить кілька дата-центрів на всій території США, щоб виконати новий контракт Stargate. Приблизно 4,5 ГВт будуть еквівалентні приблизно чверті поточної потужності діючих дата-центрів США.

OpenAI та SoftBank заявили, що Stargate інвестує до $500 млрд у будівництво дата-центрів у США та по всьому світу.

Meta пропонувала співробітникам OpenAI по 100 млн доларів, але безрезультатно - Альтман18.06.25, 10:01 • 2944 перегляди

Спільне підприємство залучило близько 50 млрд доларів від своїх партнерів-засновників, серед яких також є сама Oracle та суверенний фонд Абу-Дабі MGX. Компанія не розкриває, яка частина цього капіталу була задіяна.

Раніше цього тижня група баз даних Oracle оголосила, що підписала єдиний контракт на хмарні обчислення вартістю 30 млрд доларів річного доходу, починаючи з 2028 року, не називаючи замовника. Джерела, близькі до цього питання, підтвердили Financial Times, що замовником був OpenAI у межах розширення Stargate.

Потенційні місця для нових центрів обробки даних включають Техас, Мічиган, Вісконсін, Вайомінг, Нью-Мексико, Джордж, Огайо та Пенсільванію, за словами джерел. Oracle також розширить об'єкт Stargate потужністю 1,2 ГВт в Абіліні у штаті Техас, який розробляється та фінансується стартапом центрів обробки даних Crusoe.

Акції Oracle злетіли до рекордного максимуму після оголошення та продовжили зростати в середу. Вартість угоди майже втричі перевищує річний прибуток компанії від бізнесу інфраструктури центрів обробки даних у 10,3 млрд доларів у 2025 році.

Oracle повільно виходила на ринок хмарних обчислень, але зіткнулася з різким зростанням попиту на інфраструктуру центрів обробки даних, оскільки компанії шукають обчислювальну потужність для роботи систем ШІ.

Генеральний директор Nvidia спрогнозував десятикратне зростання потужності ШІ в Європі11.06.25, 18:08 • 2719 переглядiв

Як повідомляє Financial Times, Oracle придбає близько 400 000 високопродуктивних чіпів Nvidia GB200 за суму приблизно 40 мільярдів доларів для живлення центру обробки даних в Абіліні.

Угода також показує, як OpenAI звертається до нових постачальників хмарних послуг, щоб задовольнити попит на свої продукти ШІ.

Доповнення

Раніше цього року компанія переглянула свої комерційні умови із Microsoft, яка була її ексклюзивним постачальником хмарних послуг. Microsoft, яка є найбільшим інвестором OpenAI, тепер має право першої відмови за контрактами. Після цього зміни OpenAI підписала угоди з Google і постачальником neocloud CoreWeave.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаТехнології
Вайомінг
Джорджія
Нью-Мексико
Вісконсин
Огайо
Пенсільванія
OpenAI
ChatGPT
Financial Times
Абу-Дабі
Мічиган
Техас
Сполучені Штати Америки
Microsoft
Google
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9