OpenAI уклала з Oracle угоду на дата-центр для ШІ на $30 млрд

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, погодилася орендувати 4,5 гігават обчислювальної потужності у Oracle в межах угоди вартістю близько $30 млрд на рік, яка є однією з найбільших на сьогодні угод у галузі хмарних сервісів для штучного інтелекту, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Угода знаменує собою значне розширення проекту центру обробки даних OpenAI Stargate, який вона запустила з SoftBank у січні, щоб отримати доступ до величезних обсягів обчислювальної потужності для розробки своїх потужних моделей ШІ та задоволення споживчого попиту на такі продукти, як ChatGPT.

За словами людей, близьких до планів, Oracle встановить кілька дата-центрів на всій території США, щоб виконати новий контракт Stargate. Приблизно 4,5 ГВт будуть еквівалентні приблизно чверті поточної потужності діючих дата-центрів США.

OpenAI та SoftBank заявили, що Stargate інвестує до $500 млрд у будівництво дата-центрів у США та по всьому світу.

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Спільне підприємство залучило близько 50 млрд доларів від своїх партнерів-засновників, серед яких також є сама Oracle та суверенний фонд Абу-Дабі MGX. Компанія не розкриває, яка частина цього капіталу була задіяна.

Раніше цього тижня група баз даних Oracle оголосила, що підписала єдиний контракт на хмарні обчислення вартістю 30 млрд доларів річного доходу, починаючи з 2028 року, не називаючи замовника. Джерела, близькі до цього питання, підтвердили Financial Times, що замовником був OpenAI у межах розширення Stargate.

Потенційні місця для нових центрів обробки даних включають Техас, Мічиган, Вісконсін, Вайомінг, Нью-Мексико, Джордж, Огайо та Пенсільванію, за словами джерел. Oracle також розширить об'єкт Stargate потужністю 1,2 ГВт в Абіліні у штаті Техас, який розробляється та фінансується стартапом центрів обробки даних Crusoe.

Акції Oracle злетіли до рекордного максимуму після оголошення та продовжили зростати в середу. Вартість угоди майже втричі перевищує річний прибуток компанії від бізнесу інфраструктури центрів обробки даних у 10,3 млрд доларів у 2025 році.

Oracle повільно виходила на ринок хмарних обчислень, але зіткнулася з різким зростанням попиту на інфраструктуру центрів обробки даних, оскільки компанії шукають обчислювальну потужність для роботи систем ШІ.

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Як повідомляє Financial Times, Oracle придбає близько 400 000 високопродуктивних чіпів Nvidia GB200 за суму приблизно 40 мільярдів доларів для живлення центру обробки даних в Абіліні.

Угода також показує, як OpenAI звертається до нових постачальників хмарних послуг, щоб задовольнити попит на свої продукти ШІ.

Доповнення

Раніше цього року компанія переглянула свої комерційні умови із Microsoft, яка була її ексклюзивним постачальником хмарних послуг. Microsoft, яка є найбільшим інвестором OpenAI, тепер має право першої відмови за контрактами. Після цього зміни OpenAI підписала угоди з Google і постачальником neocloud CoreWeave.