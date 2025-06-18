Meta пропонувала співробітникам OpenAI по 100 млн доларів, але безрезультатно - Альтман

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман підтвердив, що компанія Meta пропонувала ключовим фахівцям OpenAI компенсації у розмірі понад 100 мільйонів доларів, але ці спроби не мали успіху. Про це повідомляє УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

За словами Альтмана, Meta активно намагається зібрати команду з розробки суперінтелекту, переманюючи провідних дослідників зі сфери штучного інтелекту. Зокрема, пропозиції отримували працівники OpenAI та Google DeepMind – йдеться про бонуси за підписання контракту і річні пакети на десятки мільйонів доларів. Команду у Meta очолює колишній керівник Scale AI Александр Ванг.

Meta почала робити ці, типу, гігантські пропозиції багатьом людям у нашій команді. Ну, знаєте, бонуси за підписання контракту у розмірі 100 мільйонів доларів, більше цієї суми (у вигляді, – ред) щорічної компенсації. Я дуже радий, що, принаймні поки що, жоден з наших найкращих людей не вирішив погодитися з ним – сказав Генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Він також висловив переконання, що цінності компанії відіграли ключову роль у рішеннях працівників.

Я думаю, вони вважають, що ми маємо більше шансів досягти AGI і, можливо, одного дня стати більш цінною компанією. Я думаю, що зосередженість Meta на високих компенсаціях, а не на місії, навряд чи приведе до хорошої культури – зазначив Альтман.

Він також прокоментував невдачі Meta в переманюванні дослідників штучного інтелекту:

Поточні зусилля Meta у сфері штучного інтелекту не спрацювали так добре, як сподівалися. Я поважаю багато в чому Meta, але не думаю, що вони є компанією, яка чудово розбирається в інноваціях – сказав Сем Альтман.

На його думку, просто "наздоганяти" штучний інтелект недостатньо – потрібно генерувати прориви:

Компаніям недостатньо просто наздогнати ШІ – вони повинні по-справжньому впроваджувати інновації, щоб залишатися попереду – резюмував Генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Додатково

Meta, зокрема, намагалася переманити провідного дослідника OpenAI Ноама Брауна та архітектора штучного інтелекту Google Корая Кавукджуоглу, однак безрезультатно. Крім цього, до команди Meta вдалося залучити Джека Рея з Google DeepMind та Йохана Шалквика з Sesame AI.

У 2025 році Meta має завершити формування нової AI-команди. У цей час конкуренти – OpenAI, Google DeepMind та Anthropic – вже демонструють прогрес. Очікується, що найближчим часом OpenAI представить відкриту модель ШІ, що може ще більше віддалити Meta від лідерів галузі.

У подкасті Альтман також заявив, що OpenAI розробляє додаток соціальної мережі з використанням ШІ для персоналізованої стрічки новин.

Мені цікаво дослідити додаток для соціальних мереж, який використовує штучний інтелект для створення користувацьких стрічок на основі бажань користувачів – сказав він.

Натомість Meta просуває власну AI-стрічку через сервіс Meta AI, проте деякі користувачі виявилися дезорієнтованими новим форматом.

Нагадаємо

Meta інвестувала у компанію Scale AI, яку раніше очолював Ванг. Конкуренція між компаніями за лідерство у сфері штучного інтелекту триває, і боротьба за таланти лише загострюється.