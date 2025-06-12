Meta створює суперлабораторію ШІ, щоб обійти OpenAI в гонці за надінтелектом

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
17:14 • 12546 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
16:35 • 44435 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь
16:12 • 51204 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує
16:05 • 31183 перегляди
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський
Ексклюзив
15:21 • 59417 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
12 червня, 12:52 • 38905 перегляди
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
12 червня, 11:23 • 57905 перегляди
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
12 червня, 10:59 • 57189 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було
Ексклюзив
12 червня, 10:38 • 53460 перегляди
Сповільнена реакція, нуль відповідальності: чому кермування напідпитку це прояв аморальності
Ексклюзив
12 червня, 10:04 • 61652 перегляди
Квартира з ремонтом чи "після будівельників": що вигідніше купувати сьогодні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
71%
749мм
Популярнi новини
В Індії розбився пасажирський літак Air India: що відомо12 червня, 08:59 • 96841 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: МЗС з'ясовує, чи були українці на борту12 червня, 09:43 • 90739 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 81752 перегляди
Ціни на ліки зростають, попри заборону маркетингу: моніторинг після трьох місяців роботи фармринку за новими правилами12 червня, 10:12 • 124189 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: названо національності пасажирів, які були на літаку12 червня, 10:21 • 42597 перегляди
Публікації
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь16:35 • 44403 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує 16:12 • 51172 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
15:21 • 59390 перегляди
"Двоходовка" від Думи: у Раді вимагають розпочати службове розслідування щодо керівництва АРМА14:37 • 41473 перегляди
Ціни на ліки зростають, попри заборону маркетингу: моніторинг після трьох місяців роботи фармринку за новими правилами12 червня, 10:12 • 125074 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джозеф Кіт Келлог
Петро Порошенко
Федоров Михайло Альбертович
Актуальні місця
Україна
India
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Лондон
Реклама
УНН Lite
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками17:17 • 11051 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 82461 перегляди
Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році11 червня, 15:50 • 99680 перегляди
Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото10 червня, 20:02 • 124330 перегляди
Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я10 червня, 17:29 • 126672 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ту-160
Ту-95
Ту-22М
Бук (ЗРК)

Meta створює суперлабораторію ШІ, щоб обійти OpenAI в гонці за надінтелектом

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Meta запускає проєкт зі створення суперінтелекту, залучаючи найкращих розробників та інвестуючи мільярди. Компанія прагне випередити конкурентів у гонці ШІ.

Meta створює суперлабораторію ШІ, щоб обійти OpenAI в гонці за надінтелектом

Компанія Марка Цукерберга Meta запускає масштабний проєкт зі створення суперінтелекту - штучного інтелекту, здатного перевершити людські можливості. До роботи залучають провідних розробників, а також молодого мільярдера Александра Ванґа зі Scale AI. Компанія прагне не просто надолужити, а й випередити конкурентів - OpenAI, Google та Anthropic - у найважливішій технологічній гонці десятиліття, передає УНН із посиланням на NYT.

Деталі

Meta, материнська компанія Facebook, Instagram та WhatsApp, готує запуск нової лабораторії штучного інтелекту. Її місія - амбітна: розробка "суперінтелекту", тобто системи ШІ, що за своїми когнітивними можливостями перевершує людський мозок. За інформацією чотирьох джерел, знайомих із внутрішніми планами, ця ініціатива є частиною масштабної реорганізації штучного інтелекту в межах компанії, яку особисто курує Марк Цукерберг.

Одним із ключових гравців нової лабораторії стане Александр Ванґ - 28-річний засновник і CEO стартапу Scale AI, що спеціалізується на підготовці даних для навчання великих моделей штучного інтелекту. Meta веде переговори не лише про мільярдні інвестиції в Scale, а й про залучення частини його команди до своїх лав. Угода має доволі гнучку структуру, що дозволяє Meta мінімізувати юридичні ризики - компанія нині перебуває під пильним оком Федеральної торгової комісії США через попередні великі придбання.

Meta також активно вербує провідних дослідників зі сфер OpenAI, Google та інших технологічних лідерів. За словами інформаторів, десяткам спеціалістів запропоновано компенсаційні пакети в розмірі від семизначних до дев’ятизначних сум. Деякі з них вже погодились на перехід до Meta. Усе це свідчить про серйозність намірів компанії повернути собі місце на передовій технологічного фронту.

Додамо

Meta займається розвитком штучного інтелекту вже понад десятиліття. Її першу лабораторію ШІ було засновано ще в 2013 році - тоді компанія не змогла придбати DeepMind, який зрештою перейшов до Google. Відтоді ШІ-дослідження в Meta курує доктор Янн ЛеКун — один із найвідоміших у світі фахівців із нейронних мереж і лауреат Тюрінґівської премії 2018 року. ЛеКун є також професором Нью-Йоркського університету.

Після стрімкого успіху ChatGPT від OpenAI у 2022 році, Meta активізувала свої зусилля: було створено спеціальну команду генеративного ШІ під керівництвом віцепрезидента Ахмада Аль-Дахла, а також переорієнтовано частину дослідницької роботи лабораторії ЛеКуна на довгострокові цілі.

У лютому цього року Марк Цукерберг заявив, що штучний інтелект є "потенційно однією з найважливіших інновацій в історії" й наголосив: "Цей рік визначить курс на майбутнє".

Meta вже впровадила ШІ у свої продукти: чат-бот Meta AI, який було інтегровано у Facebook, Instagram, WhatsApp та розумні окуляри Ray-Ban. За словами Цукерберга, понад мільярд людей щомісяця взаємодіють із Meta AI.

Гонка "озброєнь" триває

Microsoft інвестувала понад $13 млрд в OpenAI, Amazon вклала $8 млрд у Anthropic, а Google заплатила $3 млрд за ліцензування технологій і найм персоналу Character.AI - стартапу, що створює чат-ботів для персоналізованої комунікації. Щоб залишатися на рівних із такими конкурентами, Meta прагне не тільки наймати найкращих фахівців, а й відкривати вихідний код своїх моделей, як-от Llama. Цей крок має заохотити сторонніх розробників долучатися до екосистеми Meta.

У квітні Цукерберг представив нові версії моделей Llama, які, за словами компанії, демонстрували продуктивність на рівні — а подекуди й вищу — за аналоги OpenAI та Google. Проте згодом незалежні дослідники виявили, що бенчмарки Meta були побудовані таким чином, щоб зробити результати вигіднішими. Це викликало обурення серед спільноти. За словами наближених джерел, Цукерберг був глибоко розчарований: "Його зачепило, що люди вважають, ніби він намагається щось приховати".

Meta сподівається, що союз із Ванґом поверне компанії технологічну перевагу. Scale AI, заснована у 2016 році спільно з інженеркою Люсі Го, спеціалізується на маркуванні й очищенні масивів даних для машинного навчання. В її клієнтському портфелі — OpenAI, Microsoft, Cohere. Останні роки компанія активно розвиває співпрацю з урядовими структурами, надаючи інженерну підтримку для розробки ШІ-рішень.

Ванґ добре знайомий із верхівкою технологічного світу. Він мешкав в одному будинку з CEO OpenAI Семом Альтманом, а під час інавгурації Дональда Трампа в січні їх сфотографували поруч у Капітолії. Наступного дня Scale AI опублікувала в The Washington Post відкритий лист, у якому Ванґ закликав Трампа інвестувати в ШІ, аби не відстати від Китаю: "Шановний президенте Трампе, Америка має виграти війну зі штучним інтелектом".

Meta прагне реалізувати цей виклик — хоча й не без застережень. У компанії розуміють, що ставки надто високі. Суперінтелект — це не просто технологія, а потенційна точка неповернення для цивілізації. І Meta хоче бути серед тих, хто її контролює.

Генеральний директор Nvidia спрогнозував десятикратне зростання потужності ШІ в Європі11.06.25, 18:08 • 2404 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Amazon
Сем Альтман
Марк Цукерберг
OpenAI
Вашингтон пост
Дональд Трамп
Китайська Народна Республіка
Сполучені Штати Америки
Microsoft
Facebook
Instagram
Google
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9