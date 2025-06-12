Meta створює суперлабораторію ШІ, щоб обійти OpenAI в гонці за надінтелектом

Компанія Марка Цукерберга Meta запускає масштабний проєкт зі створення суперінтелекту - штучного інтелекту, здатного перевершити людські можливості. До роботи залучають провідних розробників, а також молодого мільярдера Александра Ванґа зі Scale AI. Компанія прагне не просто надолужити, а й випередити конкурентів - OpenAI, Google та Anthropic - у найважливішій технологічній гонці десятиліття, передає УНН із посиланням на NYT.

Деталі

Meta, материнська компанія Facebook, Instagram та WhatsApp, готує запуск нової лабораторії штучного інтелекту. Її місія - амбітна: розробка "суперінтелекту", тобто системи ШІ, що за своїми когнітивними можливостями перевершує людський мозок. За інформацією чотирьох джерел, знайомих із внутрішніми планами, ця ініціатива є частиною масштабної реорганізації штучного інтелекту в межах компанії, яку особисто курує Марк Цукерберг.

Одним із ключових гравців нової лабораторії стане Александр Ванґ - 28-річний засновник і CEO стартапу Scale AI, що спеціалізується на підготовці даних для навчання великих моделей штучного інтелекту. Meta веде переговори не лише про мільярдні інвестиції в Scale, а й про залучення частини його команди до своїх лав. Угода має доволі гнучку структуру, що дозволяє Meta мінімізувати юридичні ризики - компанія нині перебуває під пильним оком Федеральної торгової комісії США через попередні великі придбання.

Meta також активно вербує провідних дослідників зі сфер OpenAI, Google та інших технологічних лідерів. За словами інформаторів, десяткам спеціалістів запропоновано компенсаційні пакети в розмірі від семизначних до дев’ятизначних сум. Деякі з них вже погодились на перехід до Meta. Усе це свідчить про серйозність намірів компанії повернути собі місце на передовій технологічного фронту.

Додамо

Meta займається розвитком штучного інтелекту вже понад десятиліття. Її першу лабораторію ШІ було засновано ще в 2013 році - тоді компанія не змогла придбати DeepMind, який зрештою перейшов до Google. Відтоді ШІ-дослідження в Meta курує доктор Янн ЛеКун — один із найвідоміших у світі фахівців із нейронних мереж і лауреат Тюрінґівської премії 2018 року. ЛеКун є також професором Нью-Йоркського університету.

Після стрімкого успіху ChatGPT від OpenAI у 2022 році, Meta активізувала свої зусилля: було створено спеціальну команду генеративного ШІ під керівництвом віцепрезидента Ахмада Аль-Дахла, а також переорієнтовано частину дослідницької роботи лабораторії ЛеКуна на довгострокові цілі.

У лютому цього року Марк Цукерберг заявив, що штучний інтелект є "потенційно однією з найважливіших інновацій в історії" й наголосив: "Цей рік визначить курс на майбутнє".

Meta вже впровадила ШІ у свої продукти: чат-бот Meta AI, який було інтегровано у Facebook, Instagram, WhatsApp та розумні окуляри Ray-Ban. За словами Цукерберга, понад мільярд людей щомісяця взаємодіють із Meta AI.

Гонка "озброєнь" триває

Microsoft інвестувала понад $13 млрд в OpenAI, Amazon вклала $8 млрд у Anthropic, а Google заплатила $3 млрд за ліцензування технологій і найм персоналу Character.AI - стартапу, що створює чат-ботів для персоналізованої комунікації. Щоб залишатися на рівних із такими конкурентами, Meta прагне не тільки наймати найкращих фахівців, а й відкривати вихідний код своїх моделей, як-от Llama. Цей крок має заохотити сторонніх розробників долучатися до екосистеми Meta.

У квітні Цукерберг представив нові версії моделей Llama, які, за словами компанії, демонстрували продуктивність на рівні — а подекуди й вищу — за аналоги OpenAI та Google. Проте згодом незалежні дослідники виявили, що бенчмарки Meta були побудовані таким чином, щоб зробити результати вигіднішими. Це викликало обурення серед спільноти. За словами наближених джерел, Цукерберг був глибоко розчарований: "Його зачепило, що люди вважають, ніби він намагається щось приховати".

Meta сподівається, що союз із Ванґом поверне компанії технологічну перевагу. Scale AI, заснована у 2016 році спільно з інженеркою Люсі Го, спеціалізується на маркуванні й очищенні масивів даних для машинного навчання. В її клієнтському портфелі — OpenAI, Microsoft, Cohere. Останні роки компанія активно розвиває співпрацю з урядовими структурами, надаючи інженерну підтримку для розробки ШІ-рішень.

Ванґ добре знайомий із верхівкою технологічного світу. Він мешкав в одному будинку з CEO OpenAI Семом Альтманом, а під час інавгурації Дональда Трампа в січні їх сфотографували поруч у Капітолії. Наступного дня Scale AI опублікувала в The Washington Post відкритий лист, у якому Ванґ закликав Трампа інвестувати в ШІ, аби не відстати від Китаю: "Шановний президенте Трампе, Америка має виграти війну зі штучним інтелектом".

Meta прагне реалізувати цей виклик — хоча й не без застережень. У компанії розуміють, що ставки надто високі. Суперінтелект — це не просто технологія, а потенційна точка неповернення для цивілізації. І Meta хоче бути серед тих, хто її контролює.

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