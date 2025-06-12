Meta создает суперлабораторию ИИ, чтобы обойти OpenAI в гонке за сверхинтеллектом

Компания Марка Цукерберга Meta запускает масштабный проект по созданию суперинтеллекта - искусственного интеллекта, способного превзойти человеческие возможности. К работе привлекают ведущих разработчиков, а также молодого миллиардера Александра Ванга из Scale AI. Компания стремится не просто наверстать, но и опередить конкурентов - OpenAI, Google и Anthropic - в важнейшей технологической гонке десятилетия, передает УНН со ссылкой на NYT.

Детали

Meta, материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp, готовит запуск новой лаборатории искусственного интеллекта. Ее миссия - амбициозная: разработка "суперинтеллекта", то есть системы ИИ, которая по своим когнитивным возможностям превосходит человеческий мозг. По информации четырех источников, знакомых с внутренними планами, эта инициатива является частью масштабной реорганизации искусственного интеллекта в рамках компании, которую лично курирует Марк Цукерберг.

Одним из ключевых игроков новой лаборатории станет Александр Ванг - 28-летний основатель и CEO стартапа Scale AI, специализирующегося на подготовке данных для обучения больших моделей искусственного интеллекта. Meta ведет переговоры не только о миллиардных инвестициях в Scale, но и о привлечении части его команды в свои ряды. Соглашение имеет довольно гибкую структуру, что позволяет Meta минимизировать юридические риски - компания сейчас находится под пристальным вниманием Федеральной торговой комиссии США из-за предыдущих крупных приобретений.

Meta также активно вербует ведущих исследователей из сфер OpenAI, Google и других технологических лидеров. По словам информаторов, десяткам специалистов предложены компенсационные пакеты в размере от семизначных до девятизначных сумм. Некоторые из них уже согласились на переход в Meta. Все это свидетельствует о серьезности намерений компании вернуть себе место на передовой технологического фронта.

Добавим

Meta занимается развитием искусственного интеллекта уже более десяти лет. Ее первая лаборатория ИИ была основана еще в 2013 году - тогда компания не смогла приобрести DeepMind, который в итоге перешел к Google. С тех пор ИИ-исследования в Meta курирует доктор Янн ЛеКун - один из самых известных в мире специалистов по нейронным сетям и лауреат Тьюринговской премии 2018 года. ЛеКун также является профессором Нью-Йоркского университета.

После стремительного успеха ChatGPT от OpenAI в 2022 году, Meta активизировала свои усилия: была создана специальная команда генеративного ИИ под руководством вице-президента Ахмада Аль-Дахла, а также переориентирована часть исследовательской работы лаборатории ЛеКуна на долгосрочные цели.

В феврале этого года Марк Цукерберг заявил, что искусственный интеллект является "потенциально одной из самых важных инноваций в истории" и подчеркнул: "Этот год определит курс на будущее".

Meta уже внедрила ИИ в свои продукты: чат-бот Meta AI, который был интегрирован в Facebook, Instagram, WhatsApp и умные очки Ray-Ban. По словам Цукерберга, более миллиарда людей ежемесячно взаимодействуют с Meta AI.

Гонка "вооружений" продолжается

Microsoft инвестировала более $13 млрд в OpenAI, Amazon вложила $8 млрд в Anthropic, а Google заплатила $3 млрд за лицензирование технологий и наем персонала Character.AI - стартапа, создающего чат-ботов для персонализированной коммуникации. Чтобы оставаться на равных с такими конкурентами, Meta стремится не только нанимать лучших специалистов, но и открывать исходный код своих моделей, как-от Llama. Этот шаг должен поощрить сторонних разработчиков присоединяться к экосистеме Meta.

В апреле Цукерберг представил новые версии моделей Llama, которые, по словам компании, демонстрировали производительность на уровне - а кое-где и выше - аналогов OpenAI и Google. Однако впоследствии независимые исследователи обнаружили, что бенчмарки Meta были построены таким образом, чтобы сделать результаты более выгодными. Это вызвало возмущение среди сообщества. По словам приближенных источников, Цукерберг был глубоко разочарован: "Его задело, что люди считают, будто он пытается что-то скрыть".

Meta надеется, что союз с Вангом вернет компании технологическое преимущество. Scale AI, основанная в 2016 году совместно с инженером Люси Го, специализируется на маркировке и очистке массивов данных для машинного обучения. В ее клиентском портфеле - OpenAI, Microsoft, Cohere. Последние годы компания активно развивает сотрудничество с правительственными структурами, оказывая инженерную поддержку для разработки ИИ-решений.

Ванг хорошо знаком с верхушкой технологического мира. Он жил в одном доме с CEO OpenAI Сэмом Альтманом, а во время инаугурации Дональда Трампа в январе их сфотографировали рядом в Капитолии. На следующий день Scale AI опубликовала в The Washington Post открытое письмо, в котором Ванг призвал Трампа инвестировать в ИИ, чтобы не отстать от Китая: "Уважаемый президент Трамп, Америка должна выиграть войну с искусственным интеллектом".

Meta стремится реализовать этот вызов - хотя и не без оговорок. В компании понимают, что ставки слишком высоки. Суперинтеллект - это не просто технология, а потенциальная точка невозврата для цивилизации. И Meta хочет быть среди тех, кто ее контролирует.

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