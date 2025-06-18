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Meta предлагала сотрудникам OpenAI по 100 млн долларов, но безрезультатно - Альтман

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Сэм Альтман заявил, что Meta пыталась переманить ключевых специалистов OpenAI, предлагая более 100 млн долларов компенсации. Компания планирует создать команду для разработки суперинтеллекта.

Meta предлагала сотрудникам OpenAI по 100 млн долларов, но безрезультатно - Альтман

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что компания Meta предлагала ключевым специалистам OpenAI компенсации в размере более 100 миллионов долларов, но эти попытки не имели успеха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

По словам Альтмана, Meta активно пытается собрать команду по разработке суперинтеллекта, переманивая ведущих исследователей из сферы искусственного интеллекта. В частности, предложения получали работники OpenAI и Google DeepMind – речь идет о бонусах за подписание контракта и годовых пакетах на десятки миллионов долларов. Команду в Meta возглавляет бывший руководитель Scale AI Александр Ванг.

Meta начала делать эти, типа, гигантские предложения многим людям в нашей команде. Ну, знаете, бонусы за подписание контракта в размере 100 миллионов долларов, больше этой суммы (в виде, – ред) ежегодной компенсации. Я очень рад, что, по крайней мере пока что, ни один из наших лучших людей не решил согласиться с ним

– сказал Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Он также выразил убеждение, что ценности компании сыграли ключевую роль в решениях работников.

Я думаю, они считают, что у нас больше шансов достичь AGI и, возможно, однажды стать более ценной компанией. Я думаю, что сосредоточенность Meta на высоких компенсациях, а не на миссии, вряд ли приведет к хорошей культуре

– отметил Альтман.

Он также прокомментировал неудачи Meta в переманивании исследователей искусственного интеллекта:

Текущие усилия Meta в сфере искусственного интеллекта не сработали так хорошо, как надеялись. Я уважаю во многом Meta, но не думаю, что они являются компанией, которая прекрасно разбирается в инновациях

– сказал Сэм Альтман.

По его мнению, просто "догонять" искусственный интеллект недостаточно – нужно генерировать прорывы:

Компаниям недостаточно просто догнать ИИ – они должны по-настоящему внедрять инновации, чтобы оставаться впереди

– резюмировал Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Дополнительно

Meta, в частности, пыталась переманить ведущего исследователя OpenAI Ноама Брауна и архитектора искусственного интеллекта Google Корая Кавукджуоглу, однако безрезультатно. Кроме этого, в команду Meta удалось привлечь Джека Рея из Google DeepMind и Йохана Шалквика из Sesame AI.

В 2025 году Meta должна завершить формирование новой AI-команды. В это время конкуренты – OpenAI, Google DeepMind и Anthropic – уже демонстрируют прогресс. Ожидается, что в ближайшее время OpenAI представит открытую модель ИИ, что может еще больше отдалить Meta от лидеров отрасли.

В подкасте Альтман также заявил, что OpenAI разрабатывает приложение социальной сети с использованием ИИ для персонализированной ленты новостей.

Мне интересно исследовать приложение для социальных сетей, которое использует искусственный интеллект для создания пользовательских лент на основе желаний пользователей

– сказал он.

Вместо этого Meta продвигает собственную AI-ленту через сервис Meta AI, однако некоторые пользователи оказались дезориентированными новым форматом.

Напомним

Meta инвестировала в компанию Scale AI, которую ранее возглавлял Ванг. Конкуренция между компаниями за лидерство в сфере искусственного интеллекта продолжается, и борьба за таланты только обостряется.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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