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Meta вливає понад 10 мільярдів доларів у Scale AI і забирає її гендиректора

Київ • УНН

 • 1306 перегляди

Meta вкладає значні кошти в Scale AI, оцінюючи стартап у понад 29 млрд доларів. Гендиректор Scale AI, Александр Ван, приєднається до Meta для роботи над ШІ-ініціативами.

Meta вливає понад 10 мільярдів доларів у Scale AI і забирає її гендиректора

Компанія Meta здійснила значні інвестиції в стартап зі сфери штучного інтелекту Scale AI, після чого засновник останнього приєднається до технологічного гіганта. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Як заявили у компанії, Meta інвестувала понад 10 мільярдів доларів у Scale AI, оцінюючи вартість стартапу на рівні понад 29 мільярдів доларів. Внаслідок угоди засновник та головний виконавчий директор Scale AI Александр Ван приєднається до Meta, де працюватиме над ініціативами компанії у сфері штучного інтелекту.

"Інвестиції Meta визнають досягнення Scale на сьогодні та підтверджують, що наш шлях уперед – як і шлях штучного інтелекту – безмежний", – сказав Ван.

"Масштаб долає розрив між людськими цінностями та технологіями, допомагаючи нашим клієнтам повністю реалізувати потенціал штучного інтелекту", – додав він.

У компанії також зазначили, що Meta після угоди володітиме міноритарною часткою у стартапі. Водночас Scale AI планує використати отриманий капітал для пришвидшення інновацій, зміцнення партнерських відносин і розподілу частини коштів серед акціонерів.

Відомо також, що генеральним директором Scale AI стане Джейсон Дроґе – ветеран індустрії та співзасновник Uber Eats.

"Масштаб став провідним фактором у прискоренні розвитку штучного інтелекту. Ми створили найміцнішу основу для вирішення проблем, пов’язаних із даними, які створює штучний інтелект, і розширення меж можливого ", – сказав Дроґе.

Додатково

Scale AI співпрацює з урядами, лабораторіями та бізнесом, забезпечуючи їм рішення у сфері ШІ, йдеться в повідомленні компанії.

Марк Цукерберг, очільник Meta, нещодавно заявив, що їхній генеративний ШІ-помічник щомісяця використовує мільярд людей на платформах компанії.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Meta створює суперлабораторію ШІ, щоб обійти OpenAI в гонці за надінтелектом.

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ29.03.25, 04:38 • 41466 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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