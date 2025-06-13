Meta вливает более 10 миллиардов долларов в Scale AI и забирает ее гендиректора

Компания Meta осуществила значительные инвестиции в стартап из сферы искусственного интеллекта Scale AI, после чего основатель последнего присоединится к технологическому гиганту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Как заявили в компании, Meta инвестировала более 10 миллиардов долларов в Scale AI, оценивая стоимость стартапа на уровне более 29 миллиардов долларов. В результате сделки основатель и главный исполнительный директор Scale AI Александр Ван присоединится к Meta, где будет работать над инициативами компании в сфере искусственного интеллекта.

"Инвестиции Meta признают достижения Scale на сегодня и подтверждают, что наш путь вперед – как и путь искусственного интеллекта – безграничен", – сказал Ван.

"Масштаб преодолевает разрыв между человеческими ценностями и технологиями, помогая нашим клиентам полностью реализовать потенциал искусственного интеллекта", – добавил он.

В компании также отметили, что Meta после сделки будет владеть миноритарной долей в стартапе. В то же время Scale AI планирует использовать полученный капитал для ускорения инноваций, укрепления партнерских отношений и распределения части средств среди акционеров.

Известно также, что генеральным директором Scale AI станет Джейсон Дроге – ветеран индустрии и сооснователь Uber Eats.

"Масштаб стал ведущим фактором в ускорении развития искусственного интеллекта. Мы создали самую прочную основу для решения проблем, связанных с данными, которые создает искусственный интеллект, и расширения границ возможного ", – сказал Дроге.

Дополнительно

Scale AI сотрудничает с правительствами, лабораториями и бизнесом, обеспечивая им решения в сфере ИИ, говорится в сообщении компании.

Марк Цукерберг, глава Meta, недавно заявил, что их генеративный ИИ-помощник ежемесячно использует миллиард человек на платформах компании.

Напомним

Как сообщал УНН, Meta создает суперлабораторию ИИ, чтобы обойти OpenAI в гонке за сверхинтеллектом.

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